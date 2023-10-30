Министерство здравоохранения предлагает снизить PVN для рецептурных лекарств

В министерстве надеются, что снижение PVN поспособствует снижению цен на лекарства и расходов пациентов за покупку лекарств. Сейчас в Латвии применяется пониженная ставка PVN в размере 12% на все медикаменты, тогда как в Эстонии она составляет 9% на все медикаменты и в Литве - 5% на компенсируемые медикаменты, а на остальные медикаменты применяется стандартная ставка - 21%.

При этом Минздрав признает риск того, что за счет снижения PVN производители могут поднять цены на лекарства, в итоге пациенты могут не ощутить положительного влияния от пониженной ставки PVN.

Министерство предлагает пересмотреть принципы формирования цен на лекарства за счет снижения конечных цен на лекарства для пациентов и установить, что цена некомпенсируемых рецептурных медикаментов не превышает цену реализации производителя этих лекарств или оптовую цену в Эстонии и Литве.