Министерство здравоохранения предлагает снизить PVN для рецептурных лекарств

Министерство здравоохранения предлагает в процессе разработки основных направлений налоговой политики оценить возможность пересмотра ставки налога на добавленную стоимость (PVN) на лекарства, определив ставку PVN на рецептурные лекарства в размере 5%, свидетельствует представленный на согласование проект концептуального доклада о финансовой доступности лекарств.
В министерстве надеются, что снижение PVN поспособствует снижению цен на лекарства и расходов пациентов за покупку лекарств. Сейчас в Латвии применяется пониженная ставка PVN в размере 12% на все медикаменты, тогда как в Эстонии она составляет 9% на все медикаменты и в Литве - 5% на компенсируемые медикаменты, а на остальные медикаменты применяется стандартная ставка - 21%.
При этом Минздрав признает риск того, что за счет снижения PVN производители могут поднять цены на лекарства, в итоге пациенты могут не ощутить положительного влияния от пониженной ставки PVN.
Министерство предлагает пересмотреть принципы формирования цен на лекарства за счет снижения конечных цен на лекарства для пациентов и установить, что цена некомпенсируемых рецептурных медикаментов не превышает цену реализации производителя этих лекарств или оптовую цену в Эстонии и Литве.
Министерство также предлагает снизить прямые платежи пациентов за лекарства, установив максимально допустимую общую сумму произведенного пациентом платежа за компенсируемые лекарства в размере 250 евро в календарном году, и ввести принцип внесения международно непатентованного наименования в рецепты на некомпенсируемые рецептурные лекарства.
Минздрав предлагает повысить финансовую доступность для пациентов компенсируемых лекарств, в том числе в онкологии и гематологии, принять меры по стимулированию рационального приема лекарств и пищевых добавок с акцентом на применение безрецептурных лекарств и пищевых добавок.
По мнению Минздрава, также важно повысить роль фармацевта в оказании услуг здравоохранения и способствовать независимости профессии, в том числе независимости при выполнении профессиональных обязанностей.
Как сообщалось, доклад о реформе цен на лекарственные средства находится в Кабинете министров с прошлого года и не передается на дальнейшее рассмотрение, так как его влияние на бюджет составляет 26 млн евро.
По словам предыдущего парламентского секретаря Минздрава Илзе Ортвейны, одним из решений проблемы является снижение налогов на все рецептурные лекарства без деления на компенсируемые и некомпенсируемые лекарства.
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