Министр финансов: время дешевых денег закончилось

Министр подчеркнул, что государственный долг Латвии по-прежнему остается одним из самых низких среди стран Европейского союза и еврозоны.

Ожидается, что долг общего правительства к концу 2023 года составит 40% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в последующие годы уровень долга стабилизируется приблизительно на уровне 41% ВВП. Установленное законом о фискальной дисциплине условие долга (60% ВВП) в среднесрочной перспективе будет соблюдено.

В следующие три года Латвия должна рефинансировать взятые на себя долговые обязательства в размере 5,5 млрд евро. Учитывая, что с начала 2022 года процентные ставки в евро существенно повысились, что напрямую влияет на расходы по займам, в среднесрочной перспективе вырастут расходы на обслуживание долга, сообщил Ашераденс.

Так, если на обслуживание госдолга в 2022 году было потрачено 167 млн евро, а в этом - 202 млн евро, то в 2024 году сумма составит уже 362 млн евро, а в 2025 и 2026 годах - 498 млн евро ежегодно.