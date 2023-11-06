Министр финансов: время дешевых денег закончилось

Время дешевых денег закончилось: в последующие годы и расходы на обслуживание государственного долга, и сумма государственного займа вырастут, заявил в понедельник на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству министр финансов Арвил Ашераденс.
Министр подчеркнул, что государственный долг Латвии по-прежнему остается одним из самых низких среди стран Европейского союза и еврозоны.
Ожидается, что долг общего правительства к концу 2023 года составит 40% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в последующие годы уровень долга стабилизируется приблизительно на уровне 41% ВВП. Установленное законом о фискальной дисциплине условие долга (60% ВВП) в среднесрочной перспективе будет соблюдено.
В следующие три года Латвия должна рефинансировать взятые на себя долговые обязательства в размере 5,5 млрд евро. Учитывая, что с начала 2022 года процентные ставки в евро существенно повысились, что напрямую влияет на расходы по займам, в среднесрочной перспективе вырастут расходы на обслуживание долга, сообщил Ашераденс.
Так, если на обслуживание госдолга в 2022 году было потрачено 167 млн евро, а в этом - 202 млн евро, то в 2024 году сумма составит уже 362 млн евро, а в 2025 и 2026 годах - 498 млн евро ежегодно.
В соответствии с графиком погашения займов правительства в следующем году должно быть возвращено 1,633 млрд евро, в 2025 году - 1,862 млрд евро, а в 2026 году - 2,02 млрд евро.
По словам Ашераденса, если до сих пор Латвия несколько лет могла занимать на международных финансовых рынках с процентной ставкой "ноль, запятая", то сейчас о таких ставках можно забыть, и в дальнейшем ставки по займам будут на уровне 3-5%. "У денег будет другая цена, и она будет расти. Время дешевых денег закончилось", - добавил Ашераденс.
Как сообщалось, 1 ноября правительство поддержало проект госбюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, в котором доходы консолидированного государственного бюджета в следующем году запланированы в размере 14,486 млрд евро, а расходы - в размере 16,212 млрд евро.
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