Передача: У ТЦ Dole контролеры Cityparks штрафуют водителей, которые не успели зарегистрировать машину

Весь процесс занял примерно 20 минут, однако за это время на лобовом стекле автомобиля уже появилась наклейка о штрафе в размере 30 евро. По словам Вилниса, та же судьба постигла еще по меньшей мере пятерых автовладельцев.

В свою очередь, представители Cityparks пояснили, что во время осуществления многократного контроля автомобиля рядом с ним и возле таромата никого не было. Кроме того, на фотографиях нарушения очереди у таромата нет, а машина находится всего в 20 метрах.

Обслуживающее стоянку предприятие утверждает, что после введения депозитной системы были изменены процедуры контроля, в том числе осуществляется фиксирование возможных очередей у депозитных пунктов. Однако критика мужчины связана с тем, что нигде не указано, в течение какого времени после заезда на автостоянку нужно зарегистрировать транспортное средство. Он утверждает, что два часа автостоянку можно использовать бесплатно и нигде не написано, в течение какого времени необходимо зарегистрироваться.

Принимая во внимание возражения водителя, компания Cityparks решила наполовину уменьшить размер штрафа, но не отменила его полностью.