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Фото ⟩ Презентована книга о завоеванных сборной Латвии медалях чемпионата мира по хоккею

rus.tvnet.lv
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в торговом центре Spice в магазине Sportland состоялась презентация книги "Команда мечты 2023", посвященная бронзовым медалям сборной Латвии на чемпионате мира в 2023 году.

В мероприятии приняли участие президент Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Айгар Калвитис, глава предприятия Sportland Сандийс Пинкулис, главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш, автор идеи Виестурс Козиолс, а также игроки сборной Каспар Даугавпиньш, Рудольф Балцерс и Рихард Букартс.

В книге запечатлены фотомоменты сборной Латвии на чемпионате мира 2023 года, а также воспоминания игроков, тренеров, менеджеров, главы ЛХФ, обслуживающего персонала и организаторов турнира о крупнейшем в истории латвийского хоккея достижении.

Книгу можно приобрести в магазинах Sportland в торговых центрах Spice и Alfa, а также на портале Sportland.lv.

С 12 декабря в магазинах Sportland можно будет приобрести и линию одежду, которая была разработана в честь бронзовой награды. Кроме того, в Sportland будет установлен специальный стенд, на котором все желающие смогут осмотреть бронзовую медаль.

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