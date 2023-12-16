ФОТО ⟩ Латвийские хоккеисты завершили проверочный турнир поражением от Словакии

Матч завершился поражением сборной Латвии со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

Голами в составе сборной Словакии отметились Вильям Чахо, Марек Гривик, который оформил дубль.

Вратарь сборной Латвии Эрик Витолс отразил 20 бросков соперника, а Станислав Шкорванек справился с 13 бросками в исполнении латвийских хоккеистов.

Напомним, в четверг сборная Латвии уверенно победила Норвегию (5:0), а за день до этого словаки разгромили норвежцев со счётом 9:0.

В ноябре сборная Латвии провела дома два контрольных матча против Франции и оба выиграла, разгромив французов 4:1 и 3:1.

После проверочного турнира в Словакии сборная Латвии в апреле проведет восемь контрольных матчей в рамках подготовки к чемпионату мира.

Планируется, что на подготовительном этапе сборная Латвии сыграет два матча против сборной Австрии, два - против Финляндии, затем два матча в Швейцарии. Подготовка к чемпионату завершится двумя матчами против норвежцев.

Чемпионат 2024 года пройдет в Праге и Остраве в Чехии с 10 по 26 мая.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!