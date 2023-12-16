ФОТО ⟩ Латвийские хоккеисты завершили проверочный турнир поражением от Словакии

Мужская сборная Латвии по хоккею во втором матче Кубка Кауфланда в Братиславе в пятницу, 15 декабря, уступила команде Словакии.
Матч завершился поражением сборной Латвии со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).
Голами в составе сборной Словакии отметились Вильям Чахо, Марек Гривик, который оформил дубль.
Вратарь сборной Латвии Эрик Витолс отразил 20 бросков соперника, а Станислав Шкорванек справился с 13 бросками в исполнении латвийских хоккеистов.
Напомним, в четверг сборная Латвии уверенно победила Норвегию (5:0), а за день до этого словаки разгромили норвежцев со счётом 9:0.
В ноябре сборная Латвии провела дома два контрольных матча против Франции и оба выиграла, разгромив французов 4:1 и 3:1.
После проверочного турнира в Словакии сборная Латвии в апреле проведет восемь контрольных матчей в рамках подготовки к чемпионату мира.
Планируется, что на подготовительном этапе сборная Латвии сыграет два матча против сборной Австрии, два - против Финляндии, затем два матча в Швейцарии. Подготовка к чемпионату завершится двумя матчами против норвежцев.
Чемпионат 2024 года пройдет в Праге и Остраве в Чехии с 10 по 26 мая.
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