Крупная сеть французских магазинов отказалась продавать Pepsi и Lay's

Одна из крупнейших французских розничных сетей Carrefour перестанет продавать продукты PepsiCo, так как они стали слишком дорогими. Французские СМИ сообщают, что в магазинах этой торговой сети будет размещено сообщение, в котором будет сказано, что Pepsi, 7up и чипсы Lay’s, как и другие продукты этой компании, перестали продаваться.
Как сообщает связанный с CNN BFM-TV, Carrefour прекратит продавать продукты PepsiCo и в Италии, и в Испании, и в Бельгии. В PepsiCo рассказали, что долгое время ведутся переговоры с Carrefour и "продолжаются переговоры с надеждой, что сеть магазинов все же позволит обеспечить продажу продуктов, произведенных компанией".
Carrefour за последние два года активно выступает против крупнейших компаний-производителей потребительских товаров, призывая снизить цены, резко выросшие в ответ на рост энергозатрат и другие расходы.
Reuters в сентябре сообщал, что сеть супермаркетов запустила специальную акцию, разместив предупреждения к тем товарам, объем упаковок которых снизился, а цена - выросла. Это коснулось таких товаров, как шоколад Lindt, ледяной чай Lipton и других.
Глава Carrefour Александр Бомпар заявил, что ряд производителей потребительских товаров отказываются сотрудничать и снижать цены, хотя издержки на многие сырьевые материалы снизились. Между тем, глава PepsiCo Рамон Лагарта говорил в октябре, что компания сталкивается "с последствиями высокой инфляции, в результате чего ничего другого не остается, как держать цены завышенными".
По предварительным данным, в декабре во Франции инфляция составила 4,1% по сравнению с 3,9% в ноябре. На продовольственные товары инфляция упала: с 7,7% в ноябре до 7,1% в декабре.
Nestle, Unilever, Coca-Cola и Procter&Gamble повысили цены на свои продукты, ссылаясь на растущие расходы самих компаний. Это вызвало напряжение между торговцами и производителями - в отдельных случаях торговцы отказывались продавать товары по несоответствующим, по их мнению, высоким ценам.
Резкий рост цен производителей вынудил розничные цепочки активно развивать собственные бренды. Так, например, Бомпар заявил, что Carrefour значительно увеличит товарную роль своего бренда, чтобы она достигла 40% от общего объема торговли.
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