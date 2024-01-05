Крупная сеть французских магазинов отказалась продавать Pepsi и Lay's

Как сообщает связанный с CNN BFM-TV, Carrefour прекратит продавать продукты PepsiCo и в Италии, и в Испании, и в Бельгии. В PepsiCo рассказали, что долгое время ведутся переговоры с Carrefour и "продолжаются переговоры с надеждой, что сеть магазинов все же позволит обеспечить продажу продуктов, произведенных компанией".

Carrefour за последние два года активно выступает против крупнейших компаний-производителей потребительских товаров, призывая снизить цены, резко выросшие в ответ на рост энергозатрат и другие расходы.

Reuters в сентябре сообщал, что сеть супермаркетов запустила специальную акцию, разместив предупреждения к тем товарам, объем упаковок которых снизился, а цена - выросла. Это коснулось таких товаров, как шоколад Lindt, ледяной чай Lipton и других.