Инфографика ⟩ В прошлом году среднегодовая инфляция в Латвии составила 8,9%. Что подорожало больше всего?

За год снизились цены на молоко (-18%), молочные продукты (-12,2%), сыр и творог (-6%), сливочное масло (-19%), мясо домашней птицы (-6,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 8,3%, в том числе цены на алкогольные напитки выросли на 9,3%, так как подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино, а цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 6,4%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 10,3%. В течение года наиболее существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-19,7%). Снизились цены на электроэнергию (-12,2%), твердое топливо (-24,7%), природный газ (-27,1%), канализационные услуги (-11,6%) и водоснабжение (-3,1%). При этом подорожали услуги по обслуживанию жилья (+6,4%), арендная плата за жилье (+9,4%), сбор мусора (+14%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 6,8%. За год подорожали фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги и услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 1,1%, что было обусловлено падением цен на топливо на 5,6%. Дизельное топливо подешевело на 6,2%, бензин - на 3,2%, автомобильный газ - на 15,7%. В течение года снижение цен наблюдалось и на подержанные автомобили. В свою очередь выросли цены на пассажирские перевозки по автодорогам, обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские авиаперевозки.

Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за год увеличился на 6,7%. Дороже стали услуги общественного питания, в том числе рост цен отмечался на услуги ресторанов и кафе - на 6,6%, услуги столовых - на 6,7% и заведений фастфуда - на 5,6%. За год также подорожали гостиничные услуги.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на средства по уборке и уходу за жильем, одежду, дошкольное образование и обувь.

В 2022 году среднегодовая инфляция в Латвии составляла 17,3%, в 2021 году - 3,3%, в 2020 году - 0,2%, в 2019 году - 2,8%, в 2018 году - 2,5%.

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