В прошлом году среднегодовая инфляция в Латвии составила 8,9%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).
Инфографика ⟩ В прошлом году среднегодовая инфляция в Латвии составила 8,9%. Что подорожало больше всего?
При этом в декабре 2023 года потребительские цены снизились на 0,8% по сравнению с ноябрем, а годовая инфляция составила 0,6%.
Как сообщили в ЦСУ, в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказали товары и услуги, связанные с транспортом (-0,2 процентного пункта, (п.п.)), связанные с жильем (-0,2 п. п.), группа различных товаров и услуг (-0,2 п. п.), а также одежда и обувь (-0,1 п. п.).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц не изменились.
Наиболее существенный рост цен отмечен на свежие фрукты (+4%) и свежие овощи (+2,5%). По завершении акций подорожали кондитерские изделия (+2,9%), хлеб (+1%), сладости (+6,2%), фруктово-овощные соки (+2%). Дороже стало и оливковое масло (+4,4%).
Под влиянием акций подешевели мясо домашней птицы (-2,3%), вяленое, соленое и копченое мясо (-1,1%), мясные изделия (-2,2%). Также дешевле стало молоко (-2,5%), йогурт (-3,5%), сливочное масло (-3,3%), кофе (-0,8%) и молочные продукты (-1%). Снизились цены на сахар (-4,8%), на муку и другие продукты помола зерна (-2,2%).
В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 2,5%. В основном под влиянием акций средний уровень цен на одежду упал на 2,4%, на обувь - на 3,5%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 0,9%. Наиболее существенное падение цен в этой группе за месяц отмечалось на электроэнергию (-4,2%) и теплоэнергию (-0,1%).
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 1,8%, что обусловлено главным образом падением цен на топливо на 4,9%. Дизельное топливо подешевело на 5,6%, бензин - на 4,8%, в то время как автогаз подорожал на 0,2%. В течение месяца дороже стали и пассажирские авиаперевозки.
В остальных группах потребления наиболее значительное снижение цен в течение месяца отмечалось на фармацевтические продукты, мебель, средства для уборки и ухода за жильем, вино, персональные компьютеры, комплексные услуги отдыха. В то же время выросли цены на пиво и крепкие алкогольные напитки.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+0,7 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,6 п. п.), услуги здравоохранения (+0,4 п. п.), связанные с жильем товары и услуги (-2 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 2,7%.
Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в группе продуктов питаний за год оказали свежие овощи (+13%) и свежие фрукты (+11,5%). Подорожали хлеб (+6%) и кондитерские изделия (+7%). Выросли цены на кофе (+10,4%), свинину (+9,6%), мороженое (+15,4%), оливковое масло (+31,1%), вяленое, соленое и копченое мясо (+3,2%), фруктовые и овощные соки (+15,4%), сладости (+21,2%).
За год снизились цены на молоко (-18%), молочные продукты (-12,2%), сыр и творог (-6%), сливочное масло (-19%), мясо домашней птицы (-6,2%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 8,3%, в том числе цены на алкогольные напитки выросли на 9,3%, так как подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино, а цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 6,4%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 10,3%. В течение года наиболее существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-19,7%). Снизились цены на электроэнергию (-12,2%), твердое топливо (-24,7%), природный газ (-27,1%), канализационные услуги (-11,6%) и водоснабжение (-3,1%). При этом подорожали услуги по обслуживанию жилья (+6,4%), арендная плата за жилье (+9,4%), сбор мусора (+14%).
В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 6,8%. За год подорожали фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги и услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 1,1%, что было обусловлено падением цен на топливо на 5,6%. Дизельное топливо подешевело на 6,2%, бензин - на 3,2%, автомобильный газ - на 15,7%. В течение года снижение цен наблюдалось и на подержанные автомобили. В свою очередь выросли цены на пассажирские перевозки по автодорогам, обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские авиаперевозки.
Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за год увеличился на 6,7%. Дороже стали услуги общественного питания, в том числе рост цен отмечался на услуги ресторанов и кафе - на 6,6%, услуги столовых - на 6,7% и заведений фастфуда - на 5,6%. За год также подорожали гостиничные услуги.
В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на средства по уборке и уходу за жильем, одежду, дошкольное образование и обувь.
В 2022 году среднегодовая инфляция в Латвии составляла 17,3%, в 2021 году - 3,3%, в 2020 году - 0,2%, в 2019 году - 2,8%, в 2018 году - 2,5%.
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