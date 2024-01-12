В Финляндии завершено расследование против двух туристов из Латвии за фото у военной базы

Власти Финляндии в этом месяце официально завершили досудебное расследование против двух туристов из Латвии, которые полтора года назад были кратковременно задержаны за фотографирование у военной базы, пишет Yle.
В сентябре 2022 года путешествующие на велосипедах мужчина и женщина фотографировались в военной зоне, и против них было начато досудебное расследование о шпионаже.
Они заехали на несколько десятков метров за большой желтый знак, который на финском, шведском, английском и русском языках сообщал, что это военная зона. Согласно знаку, вход на территорию закрыт, за нарушение грозит наказание.
Пара проехала мимо знака и сфотографировала два советских танка Т-34. До настоящих ворот в базу было еще 100 метров.
Туристы отрицали, что они шпионы. Они пояснили, что приехали из Латвии и пушетествуют по Финляндии на велосипедах. Они рассказали полиции, что не знали о том, что находятся в закрытой зоне, так как до ворот гарнизона было 100 метров.
Они были задержаны, однако полиция быстро убедилась, что подозревать туристов в шпионаже оснований нет, и отпустила их.
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