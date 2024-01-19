В 2023 году в аэропорту обслужено более 61 000 рейсов, что на 11,3% больше, чем в 2022 году. В прошлом году в аэропорту работало в общей сложности 20 авиакомпаний.

В аэропорту сообщили, что по количеству прямых пассажиров аэропорт "Рига" вернулся к показателям, предшествовавшим пандемии, и в прошлом году в отдельные месяцы было обслужено больше прямых пассажиров, чем в 2019 году.

Число прямых пассажиров в прошлом году превысило 5,2 млн человек, что на 23% больше, чем в 2022 году, а доля транзитных пассажиров в прошлом году составила примерно 22% от общего числа обслуженных пассажиров: в прошлом году Рижским аэропортом в качестве пересадочного воспользовались более 1,4 млн пассажиров, что на 40% больше по сравнению с 2022 годом, сообщили в аэропорту.

При этом в прошлом году на 13% снизился спрос на воздушные грузоперевозки. В аэропорту пояснили, что это связано с войной России в Украине, санкциями в воздушном пространстве и другими глобальными санкциями, однако при этом в сфере авиационных грузов заметна стабилизация.