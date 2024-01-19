В прошлом году в аэропорту "Рига" было обслужено в общей сложности 6,63 млн пассажиров, что на 23% больше, чем в 2022 году, однако на 15% меньше, чем в 2019 году до пандемии Covid-19, сообщили представители аэропорта.
В 2023 году в аэропорту обслужено более 61 000 рейсов, что на 11,3% больше, чем в 2022 году. В прошлом году в аэропорту работало в общей сложности 20 авиакомпаний.
В аэропорту сообщили, что по количеству прямых пассажиров аэропорт "Рига" вернулся к показателям, предшествовавшим пандемии, и в прошлом году в отдельные месяцы было обслужено больше прямых пассажиров, чем в 2019 году.
Число прямых пассажиров в прошлом году превысило 5,2 млн человек, что на 23% больше, чем в 2022 году, а доля транзитных пассажиров в прошлом году составила примерно 22% от общего числа обслуженных пассажиров: в прошлом году Рижским аэропортом в качестве пересадочного воспользовались более 1,4 млн пассажиров, что на 40% больше по сравнению с 2022 годом, сообщили в аэропорту.
При этом в прошлом году на 13% снизился спрос на воздушные грузоперевозки. В аэропорту пояснили, что это связано с войной России в Украине, санкциями в воздушном пространстве и другими глобальными санкциями, однако при этом в сфере авиационных грузов заметна стабилизация.
В аэропорту также отмечают, что в прошлом году аэропорт "Рига" обслужил 42% от общего числа авиапассажиров Балтии и 40% всех полетов.
Председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня отметила, что
в целом можно считать, что европейская авиационная отрасль восстановилась после пандемии Covid-19.
"По-прежнему на это существенно влияет война в Украине, которую ведет Россия, и израильско-палестинский конфликт: более низкие показатели по восстановлению демонстрируют те авиационные центры, которые до сих пор были важными транзитными пунктами на этих направлениях", - отметила Одиня.
Она также упомянула, что основной пассажиропоток из Риги направляется в пункты отдыха и наиболее востребованы путешествия близкой и средней дистанции, в том числе короткие поездки на выходные.
Как сообщалось, в 2022 году в аэропорту "Рига" было обслужено в общей сложности 5,381 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, когда было обслужено 2,353 млн пассажиров, но на 31% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 млн пассажиров.
Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии.
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