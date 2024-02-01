Силиня: Страны ЕС договорились о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро

Она отметила, что это укрепит Украину в борьбе за свою свободу. "Это очень хорошая новость для безопасности Латвии и всей Европы", - написала премьер-министр.

Vienošanās!

27 Eiropas Savienības valstis ir izpildījušas apņemšanos nodrošināt Ukrainai paredzamu, ilgtermiņa atbalstu 50 miljardu eiro apmērā. Tas stiprinās 🇺🇦 tās cīņā par savu brīvību. Šī ir ļoti laba ziņa Latvijas un visas Eiropas drošībai. 🇱🇻🇪🇺 pic.twitter.com/KHOimPptN1 — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 1, 2024

"Это гарантирует постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины", - прокомментировал достижение соглашения о выделении помощи глава Европейского совета Шарль Мишель Мишель.

Силиня, напомним, сегодня принимает участие в заседании Европейского совета, на котором Латвия подчеркнет необходимость долгосрочной поддержки Украины.

Как напоминает Русская служба ВВС, ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может принять "странную и очень эгоистичную игру" Орбана, добавив, что, если Венгрия будет влиять на политику ЕС, Украина проиграет.

Ранее Орбан заявил, что хочет заставить ЕС пересмотреть свою политику в отношении Украины. Он поставил под сомнение идею взять на себя обязательство финансировать Украину в течение следующих четырех лет, когда, по его словам, "мы даже не знаем, что произойдет через четверть года".

Венгрия заблокировала помощь Украине в декабре, но не стала тогда препятствовать началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Орбан был против, однако вышел из зала при голосовании, что позволило утвердить во многом символическое решение.

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