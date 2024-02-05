Чакша: продолжаем ждать решения Украины об участии в Олимпийских играх в Париже

На вопрос, когда будет ясность об участии латвийских спортсменов в Олимпиаде, она ответила, что это "очень долгая и сложная история". Хотя решение может быть принято только за день до самих игр, в данном случае это не будет политическим решением.

"На мой взгляд, спортсмены, которые всю жизнь шли к Олимпиаде, должны участвовать в Олимпиаде", - сказала Чакша, добавив, что она и другие латвийские политики сделали многое, чтобы добиться того, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) все же не позволил на предстоящих Олимпийских играх принять участие российским и белорусским спортсменам, даже если они стартуют в нейтральном статусе.

Чакша подчеркнула, что, по ее мнению, латвийские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, так как не стоит допускать, чтобы они страдали от этой ситуации. При этом Латвия должна выразить политическое мнение по этому поводу, считает министр.