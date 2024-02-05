Чакша: продолжаем ждать решения Украины об участии в Олимпийских играх в Париже

До сих пор неясно, будут ли латвийские спортсмены участвовать в Олимпийских играх в Париже, если на них стартуют и российские и белорусские спортсмены, однако весь мир все еще ждет решения Украины по этому вопросу, заявила министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
На вопрос, когда будет ясность об участии латвийских спортсменов в Олимпиаде, она ответила, что это "очень долгая и сложная история". Хотя решение может быть принято только за день до самих игр, в данном случае это не будет политическим решением.
"На мой взгляд, спортсмены, которые всю жизнь шли к Олимпиаде, должны участвовать в Олимпиаде", - сказала Чакша, добавив, что она и другие латвийские политики сделали многое, чтобы добиться того, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) все же не позволил на предстоящих Олимпийских играх принять участие российским и белорусским спортсменам, даже если они стартуют в нейтральном статусе.
Чакша подчеркнула, что, по ее мнению, латвийские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, так как не стоит допускать, чтобы они страдали от этой ситуации. При этом Латвия должна выразить политическое мнение по этому поводу, считает министр.
Политик добавила, что "Олимпиада всегда была за справедливую игру и честную ситуацию, что сейчас не складывается в общую картинку".
На вопрос, есть ли у Латвии еще какие-то маневры или приемы, чтобы добиться того, чтобы МОК не позволил участвовать в Олимпиаде спортсменам стран-агрессоров, Чакша ответила, что сейчас фактически все доступные инструменты уже использованы.
МОК решил разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, однако Латвия хочет добиться, чтобы спортсменам этих стран в участии в Олимпиаде было отказано совсем. Несколько латвийских спортсменов заявили, что не будут стартовать на Олимпиаде вместе со спортсменами стран-агрессоров.
Латвия пока не решила, как действовать, если МОК не изменит свое решение, но перед принятием окончательного решения ожидается позиция Украины по этому вопросу.
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