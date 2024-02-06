Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - президент Латвийской ассоциации торговцев высказался о качестве мясных продуктов в магазинах Lidl, в Эстонии чиновники неожиданно изъяли из семьи ребенка, а блогер Intrisha рассказала, как соцсети помогают чинить дороги. Об этих и других новостях вторника, 6 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 6 февраля ⟩ Спор Lild с президентом ассоциации, надвигается сильный снегопад и блогер Intrisha о дорогах
Новости Латвии:
Блогер и певица Патриция Калинина - более известная под творческим псевдонимом Intrisha - менее года публикуется в социальных сетях. Но за это время успела стать одним из самых популярных блогеров Латвии, а ее перевод хита Инстасамки "За деньги да" на латышский язык стал настоящим местным хитом. Как соцсети помогают чинить дороги, можно ли со страхом сцены выступать с концертом и есть ли у блогера политические амбиции - TVNET+ поговорил с Intrisha.
В эфире программы "На линии" на телеканале TV24 президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич высказал свое мнение о качестве мясных продуктов в магазинах Lidl. В компании Lidl Latvija выступили с опровержением его слов.
Прокуратура назначила штраф в размере 7000 евро гражданину Литвы за восхваление российских военных преступлений в одном из рижских торговых центров 3 февраля, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В сюжете передачи "60 минут" (60 minutes) американского телеканала CBS о нелегальных мигрантах на границе Мексики и США появилась женщина, которая незадолго до незаконного проникновения на территорию США выбросила в кусты латвийские паспорт и удостоверение личности.
Предстоящей ночью и в среду утром начиная с юго-запада в Латвии ожидается сильный снегопад, возможна метель, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Согласно новой редакции закона, белорусские силовики могут применять физическую силу и оружие против граждан, а в случае их ранения или смерти не несут ответственности.
Репортер эстонской передачи Kuuuurija Кетлин Крузе встретилась с 36-летней матерью-одиночкой Мооникой, к которой два месяца назад наведались сотрудники службы защиты детей и забрали одного из трех ее детей. Эту историю рассказывает эстонский портал Rus.Postimees.
Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник призвал республиканцев отклонить двухпартийное соглашение Сената, которое позволяет предоставить Украине военную помощь в размере 60 миллиардов долларов, сообщает AFP.
После начала полномасштабной войны Норвегия и Дания стали одними из ключевых доноров в сфере безопасности Украины. Норвегия поставила ценные системы ПВО NASAMS, а Дания стала одной из первых стран НАТО, решивших предоставить Украине истребители F-16.
"Это было мое самое суровое боевое задание", – рассказывает Олег, доброволец украинской армии из Эстонии с позывным "эстонец". Недавно Олег был ранен в бою на плацдарме украинцев в Крынках, на левом берегу Днепра, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Я - девочка Лидочка с тремя евро в кармане, которая строит школу в Африке", - говорит о себе латвийский тревел-блогер Лида Нижникова, основавшая свой фонд Life for Unity и улетевшая в африканскую пустыню, чтобы там построить школу.
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В понедельник, 5 февраля, вечером поступила информация о том, что пьяный латыш ругался с другими пассажирами на рейсе Шри-Ланка - Рига, и ситуация стала довольно опасной. "Он обещал меня убить", - комментирует пассажир, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.
17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) латвийский боксёр Майрис Бриедис должен был провести один из последних своих боёв в карьере (возможно, последний). Он должен был взять реванш у австралийца Джея Опетаи за поражение в июле 2022 года. Теперь бой перенесён на 18 мая.
Эйнарс Репше, бывший премьер-министр и экс-президент Банка Латвии, с большим энтузиазмом принял новый жизненный вызов - стать актером. В минувший понедельник состоялась премьера 2-го сезона многосерийного фильма "Незваные гости" (Nelūgtie viesi), в котором Репше отведена одна из главных ролей. Издание Kas Jauns выяснило, чем ежедневно занимается Репше.
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