Главное за 6 февраля ⟩ Спор Lild с президентом ассоциации, надвигается сильный снегопад и блогер Intrisha о дорогах

Блогер и певица Патриция Калинина - более известная под творческим псевдонимом Intrisha - менее года публикуется в социальных сетях. Но за это время успела стать одним из самых популярных блогеров Латвии, а ее перевод хита Инстасамки "За деньги да" на латышский язык стал настоящим местным хитом. Как соцсети помогают чинить дороги, можно ли со страхом сцены выступать с концертом и есть ли у блогера политические амбиции - TVNET+ поговорил с Intrisha.