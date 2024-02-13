Отбор на Олимпиаду: из-за решения по сборным РФ и Беларуси поменялись соперники Латвии

Первоначальный формат квалификации на Олимпиаду предусматривал также участие сборных России и Беларуси. Сборная России благодаря своему рангу квалифицировалась бы на Олимпиаду автоматически, а белорусским хоккеистам пришлось бы бороться за путевку в Милан в квалификационном турнире.

12 феврале на заседании Международной федерации хоккея на льду (IIHF) было принято решение, что сборные России и Беларуси в сезоне 2024/2025 еще не вернутся на международную хоккейную арену. В связи с этим сборная Беларуси была исключена из квалификационного турнира.

Это означает, что изменения произошли в составе квалификационных групп. Изначально планировалось, что в Риге за путевку на Олимпиаду в Милане будут бороться Латвия, Франция, Австрия и Япония.

Теперь в результате изменений в рижской группе Японию сменит сборная Украины, которая победила в третьем олимпийском квалификационном турнире. Кроме того, Австрию заменит сборная Словении.

В свою очередь, в подгруппе D в Братиславе за путевку на Олимпиаду будут бороться хозяева-словаки, а также сборные Казахстана, Австрии и Венгрии, а в группе F сыграют хозяева-датчане, а также сборные Норвегии, Великобритании и Японии.

На Олимпиаду 2024 году в Италии квалифицируется лучшая команда из каждой подгруппы. Место на Олимпийских играх себе уже обеспечила хозяйка турнира Италия, а также сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Швеции, Швейцарии и Чехии. Как уже отмечалось, теоретически путевку обеспечила себе и сборная России, если IIHF до 2026 года примет решение о ее возвращении в хоккейные состязания.

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