Видео ⟩ Серьезная авария на Южном мосту. Было временно заблокировано движение в Пардаугаву

Видео: Авария на Южном мосту в Риге

Аккаунт в соцсетях Sadursme, который собирает информацию от очевидцев, сообщил, что на мосту разбился грузовой автомобиль, который ехал в сторону Пардаугавы. На месте ДТП было перекрыто движение, что можно увидеть на видео.

Приложение онлайн-навигации Waze показывает, что в районе кольца Славу, на улице Крустпилс и на самом мосту образовались большие пробки.

В Госполиции порталу TVNET сообщили, что сегодня около 10:35 в Риге на Южном мосту водитель грузовика Daf въехал в ограждение.

В аварии никто не пострадал. Сейчас движение организовано по одной полосе.

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