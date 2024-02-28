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Видео ⟩ Серьезная авария на Южном мосту. Было временно заблокировано движение в Пардаугаву

rus.tvnet.lv
Обновлено 28 февраля 2024, 13:26
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Серьезная авария на Южном мосту
Серьезная авария на Южном мосту Фото: Ekrānuzņēmums no video

Портал TVNET получил информацию о том, что в среду, 28 февраля, на Южном мосту в Риге произошло ДТП, в результате которого было временно перекрыто движение транспорта.

Видео: Авария на Южном мосту в Риге

Аккаунт в соцсетях Sadursme, который собирает информацию от очевидцев, сообщил, что на мосту разбился грузовой автомобиль, который ехал в сторону Пардаугавы. На месте ДТП было перекрыто движение, что можно увидеть на видео.

Приложение онлайн-навигации Waze показывает, что в районе кольца Славу, на улице Крустпилс и на самом мосту образовались большие пробки.

В Госполиции порталу TVNET сообщили, что сегодня около 10:35 в Риге на Южном мосту водитель грузовика Daf въехал в ограждение.

В аварии никто не пострадал. Сейчас движение организовано по одной полосе.

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