airBaltic планирует привлечь дополнительное финансирование в размере 100 миллионов евро

В годовом отчете указано, что срок погашения облигаций на сумму 200 миллионов евро наступает в июле 2024 года, поэтому авиакомпания будет искать внешнее финансирование для рефинансирования облигаций и планирует привлечь дополнительное финансирование в размере около 100 миллионов евро.

"В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей", - отмечается в годовом отчете.

Кроме того, airBaltic привлекла международные инвестиционные банки и финансовых консультантов и параллельно работает над различными вариантами рефинансирования, включая привлечение средств на долговом рынке.

Руководство авиакомпании считает, что airBaltic имеет все возможности для успешного рефинансирования облигаций до наступления срока их погашения.

В то же время в годовом отчете признается, что в отношении рефинансирования облигаций на сумму 200 миллионов евро со сроком погашения в июле 2024 года сохраняется неопределенность.