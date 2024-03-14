Депутаты фракции "Объединенного списка" (ОС) внесли в Сейм проект решения, в котором призывают Кабинет министров срочно предпринять меры, предусматривающие полный отказ от любого экономического сотрудничества со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, сообщил агентству LETA консультант по связям с общественностью ОС Арно Пяткин.
Депутаты ОС призывают немедленно прекратить участие латвийских предприятий с государственным капиталом в хранении, транспортировке и поставке любых товаров и услуг, которые могут быть использованы для нужд военной промышленности стран-агрессоров, а также принять меры для реструктуризации портовой и транспортной инфраструктуры Латвии с учетом необходимости прекращения потока товаров и услуг из стран-агрессоров, установив конкретные сроки и финансирование.
ОС также призывает поддержать на уровне ЕС введение соответствующих инструментов солидарности в тех странах, экономика которых нуждается в преобразовании для реализации жесткой и ответственной политики санкций в отношении стран-агрессоров.
Как сообщалось, после начала вторжения России в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, которая необходима для военной промышленности. Как сообщила эстонская газета Postimees, часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию.
Россия почти полностью зависит от импорта марганцевой руды. По предварительным данным, в 2023 году она импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов орудий, бронемашин и гусениц для них.
По данным Postimees, из 2 млн тонн марганцевой руды, экспортированной в Россию в прошлом году, почти 90% было перегружено в Эстонии и Латвии. Большая часть грузов переваливалась в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в порту Силламяэ.
Латвийское государственное железнодорожное предприятие LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в Россию. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения России объем таких перевозок резко возрос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до войны) до 300-350 долларов за тонну.
Международные санкции не запрещают поставки марганцевой руды в Россию.
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