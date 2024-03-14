Депутаты ОС призывают немедленно прекратить участие латвийских предприятий с государственным капиталом в хранении, транспортировке и поставке любых товаров и услуг, которые могут быть использованы для нужд военной промышленности стран-агрессоров, а также принять меры для реструктуризации портовой и транспортной инфраструктуры Латвии с учетом необходимости прекращения потока товаров и услуг из стран-агрессоров, установив конкретные сроки и финансирование.

ОС также призывает поддержать на уровне ЕС введение соответствующих инструментов солидарности в тех странах, экономика которых нуждается в преобразовании для реализации жесткой и ответственной политики санкций в отношении стран-агрессоров.

Как сообщалось, после начала вторжения России в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, которая необходима для военной промышленности. Как сообщила эстонская газета Postimees, часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию.