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"Индекс бутерброда": что происходит с ценами и нашим кошельком?

Александр Маляренко Наталья Васильева Laura Ozoliņa
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Фото: TVNET GRUPA

Инфляция - тема болезненная. И когда после похода в магазин мы видим, как весомо прохудился наш кошелек, а официальная статистика при этом сообщает об относительно незначительном повышении цен, это вызывает недоумение. Поэтому существуют альтернативные индексы - такие как, например, знаменитый Индекс Биг Мака.

Специально для читателей TVNET+ деловой раздел Financenet разработал собственный экспериментальный индикатор - "Индекс бутерброда" (в латышской версии - Sviesta indekss). И вот что он показывает!

Не будем забывать, что потребности человека не ограничиваются только маслом. Если намазать его на хлеб, да еще сдобрить колбаской, картина станет более интересной.

"Индекс бутерброда"
"Индекс бутерброда" Фото: Rus TVNET

Например, оказывается, что падение цен с середины прошлого года не так значительно, как представлялось вначале, согласно нашему "Индексу масла". Это указывает на то, что по мере расширения потребительской корзины эффект снижения цен уменьшается. Более того, если добавить к хлебу с маслом еще и колбасу, то становится ясно, что цены даже начали медленно расти с начала текущего года.

Какой продукт лучше всего иллюстрирует рост цен для вас? Выберите свой вариант ответа в опросе или напишите нам тут!

*В расчете "Индекса бутерброда" использованы открытые данные портала официальной статистики Центрального статистического управления Латвии: данные по заработкам - тут, данные по цене продуктов - тут, данные по инфляции - тут.

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