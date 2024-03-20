"Индекс бутерброда": что происходит с ценами и нашим кошельком?

Не будем забывать, что потребности человека не ограничиваются только маслом. Если намазать его на хлеб, да еще сдобрить колбаской, картина станет более интересной.

Например, оказывается, что падение цен с середины прошлого года не так значительно, как представлялось вначале, согласно нашему "Индексу масла". Это указывает на то, что по мере расширения потребительской корзины эффект снижения цен уменьшается. Более того, если добавить к хлебу с маслом еще и колбасу, то становится ясно, что цены даже начали медленно расти с начала текущего года.