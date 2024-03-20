"Индекс бутерброда": что происходит с ценами и нашим кошельком?

Инфляция - тема болезненная. И когда после похода в магазин мы видим, как весомо прохудился наш кошелек, а официальная статистика при этом сообщает об относительно незначительном повышении цен, это вызывает недоумение. Поэтому существуют альтернативные индексы - такие как, например, знаменитый Индекс Биг Мака.
Специально для читателей TVNET+ деловой раздел Financenet разработал собственный экспериментальный индикатор - "Индекс бутерброда" (в латышской версии - Sviesta indekss). И вот что он показывает!