Через 3 года латвийцы получат цифровые кошельки и станут "прозрачными" в интернете

Что сделают?

"Европейский кошелек цифровой идентификации станет мобильным инструментом электронной идентификации, который позволит гражданам и предпринимателям безопасно, быстро и удобно подтверждать свою личность в цифровой среде, подписывать документы с помощью надежной э-подписи или э-печати, а также предоставит возможность обмена персонализированными данными в рамках государственных и частных услуг.

Это не только облегчит получение различных услуг на всей территории ЕС, но также позволит гражданам ЕС полностью контролировать свои данные, где и как они передаются и используются. Планируется, что кошелек, выпущенный в любой стране ЕС, будет работать как на национальном, так и на международном уровне как в онлайн-, так и в офлайн-режиме".