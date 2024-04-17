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Через 3 года латвийцы получат цифровые кошельки и станут "прозрачными" в интернете

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Фото: issaro prakalung/Shutterstock

Незаметно для широкой общественности в ЕС произошло эпохальное событие – принят регламент об электронной идентификации eIDAS 2.0 и введении цифровых кошельков. Система даст возможность получить доступ к э-услугам по всему ЕС: к 2030 году к ней будет подключено до 80% жителей. Но есть и вторая сторона медали, которой обеспокоены защитники прав и свобод в интернете: технологии могут создать риски для анонимности в Сети и поставить под удар использование VPN. Имеются и другие подводные камни, о которых расскажет TVNET+.

Что сделают?

В Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM) TVNET+ рассказали о преимуществах новой системы.

"Европейский кошелек цифровой идентификации станет мобильным инструментом электронной идентификации, который позволит гражданам и предпринимателям безопасно, быстро и удобно подтверждать свою личность в цифровой среде, подписывать документы с помощью надежной э-подписи или э-печати, а также предоставит возможность обмена персонализированными данными в рамках государственных и частных услуг.

Это не только облегчит получение различных услуг на всей территории ЕС, но также позволит гражданам ЕС полностью контролировать свои данные, где и как они передаются и используются. Планируется, что кошелек, выпущенный в любой стране ЕС, будет работать как на национальном, так и на международном уровне как в онлайн-, так и в офлайн-режиме".

Как это работает?

  • Пользователь скачивает EU Digital ID Wallet на смартфон, как приложение.
  • При регистрации EU Digital ID Wallet подтверждает свою личность на основании действующего удостоверения (ID-карты).
  • При использовании услуг, требующих идентификации, пользователь сам регулирует, какие данные он передаст поставщику услуг, подтвердив запрос на своем смартфоне.
Как работает европейский кошелек цифровой идентификации (EU Digital ID Wallet)
Как работает европейский кошелек цифровой идентификации (EU Digital ID Wallet) Фото: Скрин-шот https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EUDIGITALIDENTITYWALLET
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