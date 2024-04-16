ФОТО ⟩ Милда по-прежнему сидит одна в гнезде орлана в Дурбе. Ее снова потревожил орел-чужак

Зрители прямого эфира в группе Facebook Jūras ērgļi Durbē сообщают, что незнакомец прилетел в гнездо в 7:17 утра и вскоре улетел.

Зрители отмечают, что позже странный орел вернулся, прилетев в гнездо на соседнем дереве около 9:17 утра, а затем перебрался на вершину соседней ели. Орел покинул окрестности гнезда Милды в 9:31.

Фото: Durbes jūras ērgļi/"Facebook"

Уже сообщалось, что утром 13 апреля было обнаружено, что Хуго не вернулся в гнездо. От супруга Милды до сих пор нет вестей.

Зрители прямого эфира обеспокоены ситуацией, надеясь, что Хуго вернется. Зрители также переживают за Милду и яйца, которые она высиживает.

Milda 14. aprīļa plkst. 15.55. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

23 марта стало известно, что в гнезде орлов в Дурбе появилось первое яйцо.

Прямой эфир: Гнездо морских орлов в Дурбе, Курземе

Согласно информации на сайте Латвийского фонда природы, это гнездовье известно только с 2014 года, когда было найдено первое гнездо пары, построенное на срубленной сосне.