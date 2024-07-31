Главное за 31 июля Попытка сдать билеты на концерт из-за бури, первые F-16 для Украины и "утонувшие" Bentley и Porsche

Французские власти и организаторы Олимпиады-2024 не раз заявляли, что их цель сделать Игры не только праздником спорта, но и символом устойчивого развития и возрождения олимпийской столицы — Парижа. Однако активисты заявляют, что на деле власти поступают ровно наоборот, вытесняя с улиц наиболее уязвимые группы — мигрантов и бездомных — в другие регионы Франции.

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