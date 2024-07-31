Самая грустная новость сегодняшнего дня - заканчивается июль, второй месяц лета. Впереди август, попробуйте провести его незабываемо! Однако пока день не закончился, стоит узнать, что же такого важного произошло сегодня. По традиции, в ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о самом главном за среду, 31 июля.
Главное за 31 июля ⟩ Попытка сдать билеты на концерт из-за бури, первые F-16 для Украины и "утонувшие" Bentley и Porsche
Новости Латвии:
29 июля, когда вся Латвия пожинала плоды разбушевавшейся стихии, а Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) настоятельно рекомендовала не выходить из дома, в концертном зале "Дзинтари" проходил музыкальный спектакль Данилы Козловского Frank.
TVNET+ выяснил, можно ли в случае подобных катаклизмов вернуть деньги за билеты? Ведь были желающие это сделать.
Долина скорби - это можно сказать о Елгаве, где улицы, сады и даже стадион превратились в одну большую реку. На видео дрона запечатлено, как город тонет в воде.
Селекционно-экспериментальный питомник рододендронов Латвийского университета (RSeIA) "Бабите", который многие любят посещать весной, потому что рододендроны здесь цветут как великолепные балдахины, сильно пострадал во время бури 29 июля - здесь взору открывается долина скорби.
В понедельник в Чиекуркалнсе во время наводнения, вызванного сильным ветром и проливными дождями, на подземной стоянке утонул автомобиль, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
В связи с бурей и дождями в начале недели страховщики на данный момент получили заявления о возмещениях на сумму около семи миллионов евро, сообщил в среду, 31 июля, в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения (LTV) президент Латвийской ассоциации страховщиков (LAA) Янис Абашин.
Потоки воды в начале недели охватили улицы в нескольких городах Латвии. Одно из самых масштабных наводнений наблюдалось в Юрмале, где до сих пор люди ждут в очереди, чтобы можно было воспользоваться услугами насоса и освободить территории от воды, сообщает передача Degpunktā.
Вступило в силу решение Земгальского окружного суда, согласно которому признан недействительным договор займа между самоуправлением Лиелвардского края и предприятием Riverside HK Ltd., вытекающий из векселя (долговых обязательств) на 200 млн евро, подписанного от имени самоуправления бывшим председателем Лиелвардской краевой думы Янисом Аболиньшем.
Доля жителей Латвии, поддерживающих начало мирных переговоров между Украиной и Россией, увеличилась, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Rait Custom Research Baltic по заказу Государственной канцелярии.
За рубежом:
Украина получила первую поставку истребителей четвертого поколения F-16, сообщает Bloomberg.
"Россия воюет не с Украиной, а со всем НАТО. Запад реализует свое желание победить Россию с помощью украинских солдат, а Украина является военным плацдармом США в борьбе с Россией", - вот основные идеологические посылы кремлевских пропагандистов о полномасштабном вторжении России в Украину.
На международном портале недвижимости Christie's появилось объявление о продаже исторической усадьбы Кальви, расположенной в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Усадьба находится в собственности Belitex Invest OÜ, фирмы-марионетки петербургской бизнес-сети, пишет Rus.Postimees.
Российский суд заочно приговорил к 14 годам заключения американца и грузина, а также к 13 годам - гражданина Латвии по обвинениям в "наемничестве", заявил Следственный комитет РФ.
Палестинская группировка ХАМАС объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране.
В английском городе Саутпорт, где молодой человек зарезал ножом трех девочек, во вторник вспыхнули протесты и около 100 их участников вступили в столкновения с полицией.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал критику стран Балтии в адрес решения Венгрии упростить правила ввоза рабочей силы, в том числе из России и Беларуси, пропагандистской кампанией, сообщает LETA.
30 июля представитель Министерства внутренних дел Эстонии Райво Кюйт, представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) викарий-епископ Даниил Леписк и адвокат Стивен-Христо Эвестус (юридическая фирма Sirel & Partners, представляющая ЭПЦ МП и Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь) встретились, чтобы проанализировать ранее проделанную работу и обсудить возможные сценарии развития, пишет Rus.Postimees.
Олимпиада в Париже:
Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже было разыграно 11 комплектов медалей.
Латвийский спортсмен Эрнест Зеболдс в среду занял восьмое место на Олимпиаде по BMX-фристайлу в дисциплине "парк".
Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в среду, 31 июля, одержал первую победу на соревнованиях по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Париже.
Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в среду у Эйфелевой башни в Париже одержали свою первую победу на олимпийском турнире по пляжному волейболу. Они выступали в форме собственного изготовления, символизирующей латвийскую природу, леса и зеленый курс.
Французские власти и организаторы Олимпиады-2024 не раз заявляли, что их цель сделать Игры не только праздником спорта, но и символом устойчивого развития и возрождения олимпийской столицы — Парижа. Однако активисты заявляют, что на деле власти поступают ровно наоборот, вытесняя с улиц наиболее уязвимые группы — мигрантов и бездомных — в другие регионы Франции.
Интересное чтиво:
Рок-музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в своем Facebook похвастался удачной рыбалкой в Латвии.
О том, что популярность кинокомиксов увядает, говорят уже несколько лет. Но тут на экраны выходит "Дэдпул и Росомаха", который за первые же выходные собирает 440 млн долларов. Это исключение из правил или Райан Рейнольдс с Хью Джекманом смогли в четыре руки возродить целый жанр? Да и вообще - хороший ли у них получился фильм?
Алма Бружайте - единственная женщина в Литве, приговоренная к пожизненному заключению. Она убила двоих из своих пятерых детей и бросила тела в реку, пытаясь замести следы. Когда выяснилось, что она сделала, Бружайте оказалась в самой суровой тюрьме Литвы и вышла замуж за человека, осужденного за жестокую бойню, в которой были убиты четыре человека.
Уже третий год латвийские фермеры и кооператив LATRAPS дарят силу подсолнухов и приглашают передать ее другим, сообщается на сайте объединения.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева совсем недавно снова показалась на публике в Юрмале, свидетельствует ее фото в Instagram.
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