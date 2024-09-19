Главное за 19 сентября Трагедия под Гулбене, изменения в налогах и первые заморозки

План победы Украины в борьбе с российской агрессией готов, заявил вечером в среду, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.

Попытка российского диктатора Владимира Путина шантажировать Европу зимними холодами теперь обернулась против самой России. 19 компаний из 11 стран Евросоюза подали судебные иски против "Газпрома". Эти компании требуют от российского газового гиганта 18,6 миллиарда евро, сообщает агентство Reuters.

Интересное чтиво:

Шура Би-2, Алвис Херманис, Антон Долин, Юлия Ауг и многие другие - такая публика собралась в Риге на генеральной репетиции нового спектакля Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым в главных ролях. TVNET+ побывал на мероприятии и рассказывает, что особенного в новой работе культового режиссера, который представил в Латвии свой первый спектакль на русском языке с начала эмиграции.

После протестов против украденных выборов в Беларуси Игорь и Татьяна решили переехать в Латвию и открыть волшебную мастерскую Weasgley - первое и единственное место развлечений для взрослых и детей в Риге, вдохновленное вселенной Гарри Поттера, где каждый может почувствовать себя настоящим волшебником, приняв участие в тематическом квесте, мастер-классе или праздновании дня рождения.

Обещания обустроить площадки для расстрела латышей, сообщить оккупантам координаты военных объектов, симпатии к Путину, дезинформация о полном запрете русского языка в Латвии - это лишь часть того, что высказывали собеседники Эдгара Миротворца из Латвии в видеочате "Чатрулетка". Где заканчивается свобода слова и начинается нарушение закона? Как латвийские правоохранительные органы реагируют на высказывания такого рода в частном или публичном пространстве и с какими последствиями могут столкнуться "ждущие танков" за свои высказывания?

Только настоящий рижанин пройдет этот тест! Сможете угадать микрорайоны Риги по кадрам из Google? Давайте проверим!

Проживающий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин в своем Instagram опубликовал фотографии с празднования дня рождения в Юрмале.

Утром в воскресенье местами в Видземе и на севере Латгале возможны первые заморозки, свидетельствует прогнозы погоды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!