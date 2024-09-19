Полнедели позади, а в воскресенье нас, кажется, ожидают первые в сезоне заморозки! RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящего четверга, 19 сентября - от трагического ДТП в Лизумской волости, в котором погибли четыре подростка и изменениях в налогах и зарплатах латвийцев до созданного белорусами тематического места для отдыха в Риге, вдохновленного Гарри Поттером и нашумевшего спектакля с Чулпан Хаматовой. Подробнее об этом и многом другом - в итогах дня.
Главное за 19 сентября ⟩ Трагедия под Гулбене, изменения в налогах и первые заморозки
Новости Латвии:
Правительство в четверг, 19 сентября, поддержало предложенные Министерством финансов изменения в налогах на рабочую силу, которые предусматривают повышение ставки подоходного налога с населения (ПНН), минимальной зарплаты и необлагаемого минимума, компенсируя снижение налоговых поступлений повышением акцизных и некоторых других налогов.
По предварительной информации, водитель Audi, в котором находились пять человек, потерял контроль над автомобилем и врезался в дерево, сообщает Госполиция.
В ходе учений национальной обороны Namejs 2024 в течение суток с пятницы, 20 сентября, по субботу, Департамент гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления (CAOIP) в сотрудничестве с различными службами практически отыграет процесс эвакуации и размещения жителей.
Может показаться, что в наше время культовые ритуалы и черная магия не практикуются. Однако женщина, гулявшая по лесу в Вакарбулли, обнаружила место, где, похоже, проводили языческий ритуал, сообщает программа Bez Tabu на телеканале TV3.
За рубежом:
Использование наручников против украинского боксера Александра Усика в аэропорту в Кракове было не задержанием, а мерой предосторожности, сообщает Dziennik Polski.
План победы Украины в борьбе с российской агрессией готов, заявил вечером в среду, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.
Попытка российского диктатора Владимира Путина шантажировать Европу зимними холодами теперь обернулась против самой России. 19 компаний из 11 стран Евросоюза подали судебные иски против "Газпрома". Эти компании требуют от российского газового гиганта 18,6 миллиарда евро, сообщает агентство Reuters.
Интересное чтиво:
Шура Би-2, Алвис Херманис, Антон Долин, Юлия Ауг и многие другие - такая публика собралась в Риге на генеральной репетиции нового спектакля Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым в главных ролях. TVNET+ побывал на мероприятии и рассказывает, что особенного в новой работе культового режиссера, который представил в Латвии свой первый спектакль на русском языке с начала эмиграции.
После протестов против украденных выборов в Беларуси Игорь и Татьяна решили переехать в Латвию и открыть волшебную мастерскую Weasgley - первое и единственное место развлечений для взрослых и детей в Риге, вдохновленное вселенной Гарри Поттера, где каждый может почувствовать себя настоящим волшебником, приняв участие в тематическом квесте, мастер-классе или праздновании дня рождения.
Обещания обустроить площадки для расстрела латышей, сообщить оккупантам координаты военных объектов, симпатии к Путину, дезинформация о полном запрете русского языка в Латвии - это лишь часть того, что высказывали собеседники Эдгара Миротворца из Латвии в видеочате "Чатрулетка". Где заканчивается свобода слова и начинается нарушение закона? Как латвийские правоохранительные органы реагируют на высказывания такого рода в частном или публичном пространстве и с какими последствиями могут столкнуться "ждущие танков" за свои высказывания?
Только настоящий рижанин пройдет этот тест! Сможете угадать микрорайоны Риги по кадрам из Google? Давайте проверим!
Проживающий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин в своем Instagram опубликовал фотографии с празднования дня рождения в Юрмале.
Утром в воскресенье местами в Видземе и на севере Латгале возможны первые заморозки, свидетельствует прогнозы погоды.
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