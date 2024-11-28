Глава госполиции не одобрил новые штрафы за превышение скорости, греческие болельщики оккупировали улицы Риги перед футбольным матчем, а в Карсаве жители недовольны дорожным ремонтом. В мире обсуждают назначение Трампом спецпредставителя по урегулированию войны в Украине и настоящую причину авиакатастрофы в Литве. Об этих и других событиях читайте в итогах дня за 28 ноября от RUS TVNET.
Главное за 28 ноября ⟩ Штрафы за скорость с первого километра, причины авиакатастрофы и греческие фанаты в Риге
Новости Латвии:
Применение денежных штрафов к водителям с первого превышенного километра не решит проблему, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
Как гром среди ясного неба в понедельник прозвучала новость о решении Каспара Даугавиньша завершить хоккейную карьеру в середине сезона. Это эмоциональный момент не только для него, но и для всех латвийских любителей хоккея. Есть несколько ярких эпизодов, характеризующих многолетнего капитана сборной. И он был примером для подражания не только на хоккейной площадке.
Жительница Карсавы Инта была неприятно удивлена ремонтом улицы, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Вечером 28 ноября на стадионе "Даугава" в Риге пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между латвийским клубом РФШ и греческим ПAOK из Салоник. Перед игрой улицы столицы заполнили болельщики греческой команды.
В рамках проводимого налогово-таможенной полицией Службы государственных доходов (VID) уголовного процесса Европейская прокуратура (EPPO) провела в Риге и Вильнюсе широкомасштабную операцию по задержанию участников преступного синдиката в связи с подозрениями на применение сложной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (PVN) при торговле электронными товарами, сообщили агентству LETA представители VID.
За рубежом:
Гражданке РФ, которой запрещен въезд в Эстонию, не удалось даже попытаться убедить суд, что ее брак с гражданином Эстонии настоящий, а не фиктивный. Запрет Департамента полиции и погранохраны (PPA) на ее въезд в Эстонию суд отменять не стал. Ее муж собирается поговорить с министром внутренних дел тет-а-тет. Rus.Postimees публикует продолжение истории разделенной границами семьи ветерана Сил обороны и антипутинской активистки, которой ранее отказали в убежище.
Режиссеры отказываются снимать сериал, который был задуман Сергеем Жигуновым и героизирует так называемую "специальную военную операцию" ("СВО" - так в России называют вторжение Путина в Украину), потому что побаиваются того, что может произойти в будущем, считает кинокритик Антон Долин.
Утром в четверг, 28 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в основном по объектам энергетической инфраструктуры, сообщают украинские СМИ со ссылкой на должностных лиц.
Утром в понедельник Литву потрясли тревожные новости о крупнейшей авиакатастрофе со времен восстановления независимости. Самолет упал незадолго до запланированной посадки в аэропорту Вильнюса. Пилот погиб, а остальные трое членов экипажа получили травмы. В студии литовского СМИ 15min.lt эксперты в области авиации изучают опубликованные видео- и аудиозаписи катастрофы, оценивая, какая версия произошедшего наиболее вероятна.
Избранный президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по урегулированию войны России против Украины 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога. Он был одним из авторов плана по окончанию войны, разработанного близким к Трампу аналитическим центром.
Интересное чтиво:
Уже годами существуют группы людей, которые абсолютно во всех своих проблемах винят государство. Сами они талантливы, удачны, умны и способны, однако страна буквально не дает реализовать эти таланты. Кроме того, зарплаты слишком низкие, налоги слишком высокие, дороги слишком плохие, коррупция расцветает. Но виной всему этому государство и никто иной.
Масштабы победы Дональда Трампа над Камалой Харрис на выборах президента США легко преувеличить. Да, Трамп получил больше голосов избирателей, но он опередил Харрис лишь менее чем на два процентных пункта - такой разрыв соответствует результатам предыдущих трех президентских выборов. В последний раз президент одерживал победу на выборах, которую можно было бы назвать "крупной", в 2008 году: Барак Обама опередил Джона Маккейна на семь процентных пунктов, а демократы под его руководством получили весомое большинство в Конгрессе. В результате тот Конгресс 111-го созыва оказался наиболее продуктивным за несколько десятилетий.
Бурю в соцсетях вызвало заявление руководителя Агентства легкого языка Ирины Мельник о том, что культовый роман писателей Рейниса и Матиса Каудзите "Времена землемеров" будет адаптирован под легкий язык. Некоторые пользователи поспешили раскритиковать решение агентства, утверждая, что это приведет к ухудшению навыков чтения молодежи и обеднению языка. А что такое вообще легкий язык?
Победитель теннисного турнира US Open 2009 года Хуан Мартин дель Потро рассказал, что после окончания карьеры его жизнь превратилась в нескончаемый кошмар.
Вопрос, как приготовить сочные котлеты с золотисто-коричневой корочкой, актуален всегда. Предлагаем способ, который уже давно используется как в китайской, так и в еврейской кухне для того, чтобы мясо стало нежнее.
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