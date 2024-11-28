Главное за 28 ноября Штрафы за скорость с первого километра, причины авиакатастрофы и греческие фанаты в Риге

Интересное чтиво:

Уже годами существуют группы людей, которые абсолютно во всех своих проблемах винят государство. Сами они талантливы, удачны, умны и способны, однако страна буквально не дает реализовать эти таланты. Кроме того, зарплаты слишком низкие, налоги слишком высокие, дороги слишком плохие, коррупция расцветает. Но виной всему этому государство и никто иной.

Масштабы победы Дональда Трампа над Камалой Харрис на выборах президента США легко преувеличить. Да, Трамп получил больше голосов избирателей, но он опередил Харрис лишь менее чем на два процентных пункта - такой разрыв соответствует результатам предыдущих трех президентских выборов. В последний раз президент одерживал победу на выборах, которую можно было бы назвать "крупной", в 2008 году: Барак Обама опередил Джона Маккейна на семь процентных пунктов, а демократы под его руководством получили весомое большинство в Конгрессе. В результате тот Конгресс 111-го созыва оказался наиболее продуктивным за несколько десятилетий.

Бурю в соцсетях вызвало заявление руководителя Агентства легкого языка Ирины Мельник о том, что культовый роман писателей Рейниса и Матиса Каудзите "Времена землемеров" будет адаптирован под легкий язык. Некоторые пользователи поспешили раскритиковать решение агентства, утверждая, что это приведет к ухудшению навыков чтения молодежи и обеднению языка. А что такое вообще легкий язык?

Победитель теннисного турнира US Open 2009 года Хуан Мартин дель Потро рассказал, что после окончания карьеры его жизнь превратилась в нескончаемый кошмар.

Вопрос, как приготовить сочные котлеты с золотисто-коричневой корочкой, актуален всегда. Предлагаем способ, который уже давно используется как в китайской, так и в еврейской кухне для того, чтобы мясо стало нежнее.

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