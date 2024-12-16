Итоговый отчет парламентской следственной комиссии Rail Baltica был опубликован в пятницу, 13 декабря. Чиновники, которые, по мнению комиссии, виновны в допущении существенных ошибок или бездействии, избегают говорить о своей ответственности. Ответили только двое из пяти чиновников, к которыми обратился телеканал TV3, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ После публикации итогового отчета Rail Baltica чиновники избегают говорить о своей ответственности
В итоговом отчете комиссии содержатся 29 выводов, 16 предложений и названы 18 человек, которые, по мнению комиссии, допустили ошибки, поставили под угрозу реализацию проекта и не заняли достаточно активную позицию в его осуществлении.
В отчете лица распределены по уровням ответственности. Красным цветом выделены те, кто, по мнению большинства членов комиссии, совершил серьезные ошибки. Оранжевым обозначены лица, которые должны были принимать соответствующие меры в ходе реализации проекта, но не сделали этого. Желтым отмечены те, кто занял недостаточно активную позицию в реализации проекта.
В "красный блок" включены экс-премьер Кришьянис Кариньш, бывший стратегический директор AS RB Rail, а ныне министр сообщения Каспар Бришкенс, а также бывший министр сообщения Талис Линкайтс.
Согласно отчету, Кариньш, возглавляя правительство с 2019 по 2023 год, по сути не вникал в реализацию проекта Rail Baltica. Он не создал необходимую для проекта систему надзора и институционального управления, как это рекомендовал Государственный контроль.
Комиссия считает, что он, занимая пост главы правительства, полностью не взял на себя ответственность за реализацию проекта. Также сделан вывод, что, будучи осведомленным о росте расходов на проект, Кариньш не предпринял никаких действий для их сокращения или привлечения дополнительного финансирования.
В понедельник, 16 декабря, Кариньш не отреагировал на просьбу программы TV3 Ziņas прокомментировать выводы итогового отчета. Ранее он заявлял, что не знал о накапливающихся проблемах, так как, по его словам, в период, когда министром сообщения был Талис Линкайтс, эти вопросы замалчивались.
"Когда министр сообщения представлял доклады, отчеты никак не указывали на существование каких-либо проблем. Если кто-то не рассказал или солгал Кабинету министров, то это ответственность этого человека", - ранее говорил Кариньш.
В "красный список" попал и нынешний министр сообщения, а с 2016 по 2022 год стратегический директор AS RB Rail Каспар Бришкенс.
Как сказано в отчете, он отвечал за анализ затрат и выгод проекта Rail Baltica в 2017 году, включая его заказ, оценку и утверждение. Этот анализ содержал серьезные ошибки и не соответствовал реальности.
Отмечается, что Бришкенс руководил департаментом в RB Rail, который был ответственен за большую часть исследований по Rail Baltica.
Однако в технических заданиях для исследований не указывалась необходимость соблюдать бюджет проекта. Это привело к значительному неконтролируемому росту расходов из-за изменений технических требований. Бришкенс также возглавлял исследование альтернативных источников финансирования, завершенное в 2021 году, но оно не принесло ощутимых результатов по привлечению средств, подчеркивается в отчете.
Кроме того, Бришкенс задержал внедрение итогов исследования AirToRail в руководящие принципы проекта Rail Baltica, которые обязательны для всех трех стран Балтии. Это допустило ситуацию, при которой проектирование на Рижском центральном вокзале и Рижском международном аэропорту было завершено, а на Рижском центральном вокзале началось строительство.
В результате проект был пересмотрен и задержан на 1,5 года, что вызвало простои и ненужное удорожание проекта без коммерческого или практического обоснования, заключила комиссия.
На критику, высказанную в итоговом отчете комиссии под руководством оппозиционного депутата Андриса Кулбергса, министр ответил письменно.
"Странными является утверждения, что я, как руководитель департамента, имел большее влияние на решения по проекту, чем члены правления, министры и премьеры. Мне не стыдно за свое прошлое, на протяжении многих лет я был одним из главных информаторов о проблемах в проекте, что, к сожалению, господин Кулбергс не отразил в своем отчете. В рассуждениях господина Кулбергса обо мне также есть ряд существенных фактических ошибок, которые я вскоре публично опровергну", - заявил Бришкенс.
Тем временем третьим ответственным лицом, попавшим в "красный список", стал бывший министр сообщения (2019–2022 гг.) Талис Линкайтс.
Как подчеркивается в отчете, он не предоставил правительству объективную информацию о реальных затратах проекта Rail Baltica.
В частности, он не контролировал инвестиционные и эксплуатационные расходы проекта, способствовал тому, что рост стоимости проекта был одобрен без должной оценки.
В отчете также говорится, что Линкайтс проигнорировал рекомендации Государственного контроля по реализации проекта. Кроме того, он допустил изменение стоимости объектов Rail Baltica, без достаточных оснований включив в проект 17 региональных станций.
Бывший министр также разрешил включать в проект дополнительные требования к проектированию и строительству отдельных объектов без должных обоснований. Он позволил Министерству сообщения, без одобрения Кабинета министров и без финансирования, добавить к 16 региональным станциям еще одну станцию.
Немаловажен и тот факт, что он позволил сотруднице Министерства сообщения Лигите Ауструпе совмещать должности в рамках проекта, что было оценено как системный конфликт интересов в отчете ревизионного учреждения Министерства финансов.
В письменном комментарии Линкайтс отметил, что еще не ознакомился с итоговым отчетом и поэтому пока не может его подробно комментировать.
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