Видео После публикации итогового отчета Rail Baltica чиновники избегают говорить о своей ответственности

В результате проект был пересмотрен и задержан на 1,5 года, что вызвало простои и ненужное удорожание проекта без коммерческого или практического обоснования, заключила комиссия.

На критику, высказанную в итоговом отчете комиссии под руководством оппозиционного депутата Андриса Кулбергса, министр ответил письменно.

"Странными является утверждения, что я, как руководитель департамента, имел большее влияние на решения по проекту, чем члены правления, министры и премьеры. Мне не стыдно за свое прошлое, на протяжении многих лет я был одним из главных информаторов о проблемах в проекте, что, к сожалению, господин Кулбергс не отразил в своем отчете. В рассуждениях господина Кулбергса обо мне также есть ряд существенных фактических ошибок, которые я вскоре публично опровергну", - заявил Бришкенс.

Тем временем третьим ответственным лицом, попавшим в "красный список", стал бывший министр сообщения (2019–2022 гг.) Талис Линкайтс.

Как подчеркивается в отчете, он не предоставил правительству объективную информацию о реальных затратах проекта Rail Baltica.

В частности, он не контролировал инвестиционные и эксплуатационные расходы проекта, способствовал тому, что рост стоимости проекта был одобрен без должной оценки.

В отчете также говорится, что Линкайтс проигнорировал рекомендации Государственного контроля по реализации проекта. Кроме того, он допустил изменение стоимости объектов Rail Baltica, без достаточных оснований включив в проект 17 региональных станций.

Бывший министр также разрешил включать в проект дополнительные требования к проектированию и строительству отдельных объектов без должных обоснований. Он позволил Министерству сообщения, без одобрения Кабинета министров и без финансирования, добавить к 16 региональным станциям еще одну станцию.

Немаловажен и тот факт, что он позволил сотруднице Министерства сообщения Лигите Ауструпе совмещать должности в рамках проекта, что было оценено как системный конфликт интересов в отчете ревизионного учреждения Министерства финансов.

В письменном комментарии Линкайтс отметил, что еще не ознакомился с итоговым отчетом и поэтому пока не может его подробно комментировать.

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