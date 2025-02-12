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Главное за 12 февраля Сколько денег нужно на Rail Baltica, подробности дела Яниса Тиммы и как в Латвии контролируется оружие

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Набережная 11 ноября. Рига.
Набережная 11 ноября. Рига. Фото: Zane Bitere/LETA

В уходящий рабочий день произошло много важных событий - названа дополнительная сумма, необходимая для Rail Baltica в 2025 году, Дональд Трамп созвонился с Путиным, а RUS TVNET узнал, насколько надежна система контроля за хранением оружия. Об этих и других новостях среды, 12 февраля, - в подборке RUS TVNET.

Новости Латвии:

В Латвии для продолжения реализации проекта железной дороги Rail Baltica в этом году дополнительно необходимо 62 миллиона евро, заявил в среду, 12 февраля, министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные").

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Руководство больницы им. Страдиня подготовило постановление, согласно которому сотрудники должны отчитываться о поездках в третьи страны и контактах с гражданами государств, не входящих в ЕС и НАТО. В документе требуют указывать не только факт общения, но и детали. Почему медицинскому учреждению понадобился такой контроль, выясняла передача "Сегодня вечером" на LSM+.

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Общественность потрясла совсем недавняя трагедия в Плявниеках, где в пятницу, 7 февраля, были найдены двое мертвых детей. Пока в настоящее время по факту происшествия ведется уголовный процесс об убийстве по неосторожности, важно выделить, что это не первый случай, когда оружие попадает в руки несовершеннолетних. Закон формально предусматривает, что оружие должно храниться в сейфе, однако проверки этого, по словам владельцев оружия, проводятся редко или не проводятся вовсе. Итак, насколько надежна система контроля за хранением оружия?

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Юридическая комиссия Сейма поддержала законопроект депутатов "Нового Единства" о запрете гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в Латвии, сообщает LSM+ со ссылкой на Латвийское радио. Аналогичную инициативу Нацобъединения комиссия предложила дальше не рассматривать.

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Посол Израиля в Латвии Сандра Симович после дебатов Сейма по вопросам внешней политики решила заочно вступить в полемику с депутатом от партии "Прогрессивные", сопредседателем партии Андрисом Шуваевым, в чьих высказываниях о конфликте между Израилем и ХАМАС она увидела проблематичные аспекты.

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За рубежом:

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, заявил, что у него состоялся "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Военно-морские силы Эстонии следят за аварией танкера "Коала" в порту Усть-Луга. Хозяин судна - гражданин Латвии. А разлив груза этой единицы теневого флота РФ стал бы катастрофой для Балтики. Rus.Postimees поговорил с чиновниками и экологами.

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Москва освободила гражданина США Марка Фогеля, в РФ прилетал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, сообщили в Белом доме.

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В среду утром в результате ракетного удара России по Киеву погиб один человек и трое получили ранения, сообщают власти и официальные лица.

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Литовская разведка заявляет, что у нее нет информации о том, что в последние месяцы в Балтийском море несколько подводных телекоммуникационных и силовых кабелей были повреждены намеренно.

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Интересное чтиво:

Первая мировая война породила множество молодых демократий. К началу Второй мировой большинство этих государств оказались под властью диктаторов. Латвия не была исключением: приняв в 1922 году прогрессивную Конституцию (Сатверсме), уже через двенадцать лет страна подчинилась своему вождю. Бескровный переворот Карлиса Улманиса поддержало общество. Что привело к упадку демократии в 1930-х годах? Какие уроки современная Латвия может извлечь из опыта той эпохи?

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Предприниматель из Майами Марк Пугачев, который был знаком с Янисом Тиммой, в своем Instagram-аккаунте сообщил о новых подробностях расследования гибели латвийского баскетболиста.

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"Самая быстро написанная мною песня. Самая быстрая, самая простая, самая прямая, самая отчаянная, наверное, что ли. Это просто крик души", - сказал актер и музыкант Артур Смольянинов о треке "Никому (Остановите войну)", на который этой зимой снимал клип в Риге и Юрмале. Премьера состоится 24 февраля 2025 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. TVNET+ смог побывать на съемках музыкального видео.

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За последние 20 лет внутреннее ядро Земли, возможно, изменило свою форму, предполагает группа ученых.

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 В конце 2024 года латвийский спорт поразила печальная новость - за день до своего 26-летия скончался перспективный армрестлер Валтс Ценсонис. Государственная полиция рассказала, что нового выяснилось в ходе расследования, и уточнила предоставленную до этого информацию. В беседе с TVNET+ сестра Валтса Лаура откровенно призналась, что с коммуникацией с правоохранительными органами есть проблемы.

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