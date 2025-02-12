Главное за 12 февраля Сколько денег нужно на Rail Baltica, подробности дела Яниса Тиммы и как в Латвии контролируется оружие

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Юридическая комиссия Сейма поддержала законопроект депутатов "Нового Единства" о запрете гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в Латвии, сообщает LSM+ со ссылкой на Латвийское радио. Аналогичную инициативу Нацобъединения комиссия предложила дальше не рассматривать.

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Посол Израиля в Латвии Сандра Симович после дебатов Сейма по вопросам внешней политики решила заочно вступить в полемику с депутатом от партии "Прогрессивные", сопредседателем партии Андрисом Шуваевым, в чьих высказываниях о конфликте между Израилем и ХАМАС она увидела проблематичные аспекты.

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За рубежом:

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, заявил, что у него состоялся "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Военно-морские силы Эстонии следят за аварией танкера "Коала" в порту Усть-Луга. Хозяин судна - гражданин Латвии. А разлив груза этой единицы теневого флота РФ стал бы катастрофой для Балтики. Rus.Postimees поговорил с чиновниками и экологами.

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Москва освободила гражданина США Марка Фогеля, в РФ прилетал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, сообщили в Белом доме.

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В среду утром в результате ракетного удара России по Киеву погиб один человек и трое получили ранения, сообщают власти и официальные лица.

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Литовская разведка заявляет, что у нее нет информации о том, что в последние месяцы в Балтийском море несколько подводных телекоммуникационных и силовых кабелей были повреждены намеренно.