Ночью российские войска ударили по Чернобыльской АЭС, но, кажется, обошлось без катастрофы. И ровно в этот день началась Мюнхенская конференция безопасности. А ведь в эту пятницу еще и празднуется День святого Валентина. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 14 февраля ⟩ Удар по Чернобыльской АЭС, Мюнхенская конференция и санкции против прокурора МУС
Новости Латвии:
В Латвии не возникло угрозы повышения уровня радиации после того, как российский ударный дрон врезался в защитную конструкцию на территории Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), заверили агентство LETA в Центре радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды (VVD).
С бывшего игрока сборной Латвии по баскетболу Кристапа Яниченокса, который до своего правонарушения был исполнительным директором чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 2025 года, государством может быть взыскана большая сумма денег за вождение в нетрезвом виде.
В Риге, в Латгальском предместье, сотрудникам автозаправочной станции рабочий день испортил пьяный мужчина, который, не осознавая, где находится, агрессивно пытался получить желаемое, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В конце прошлой недели Государственная полиция получила вызов во двор многоквартирного дома на Бривибас гатве в Риге, где мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения с ножами в руках бегал за соседкой, угрожая ее убить. Сотрудники батальона специального назначения Главного управления полиции порядка Государственной полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали его. Выяснилось, что тем же вечером он напал и на свою подругу, ранив ее ножом. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс, к подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ближайшие дни местами в Латвии пройдет сильный снег, в свою очередь в последние дни февраля возможна довольно весенняя погода, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В ночь на пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон попал по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, дрон нес фугасную боевую часть и попал по изоляционному сооружению над четвертым энергоблоком, пишет "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что действительно готов к переговорам с Россией, как только Киев добьется единой позиции с США и Европой о том, как положить конец войне.
США в четверг ввели санкции против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в связи с расследованиями МУС против США и Израиля.
Самолет ВВС США, на котором госсекретарь Марко Рубио и председатель комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш должны были отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, вынужден был вернуться в Вашингтон в четверг вечером из-за технических проблем, сообщает AP.
Двух подростков в Эстонии судят по обвинению в жестоком убийстве пожилого человека в деревне Таммисте под Пярну. По данным следствия, они не только совершили преступление, потрясшее маленький дачный пригород несказанной жестокостью, но и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Портал Rus.Postimees публикует репортаж из зала суда с начала слушаний по делу.
Интересное чтиво:
Давненько я про блогеров-сексистов не писал, но тут появился повод. Арсен Маркарян приехал в Ригу и поговорил с местным женоненавистником Виктором Logic. Почему такие разговоры пугают и что нового я узнал о мире мизогинии - в статье.
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся ко Дню святого Валентина и что для них значит настоящая любовь. Ответы смотрите на видео!
Актер театра и кино Евгений Пронин после полномасштабного вторжения России в Украину вместе с семьей эмигрировал в Армению. Сейчас его дом в Ереване. В беседе с TVNET+ он, смеясь, отмечает, что в Ригу его привел счастливый случай. В новом спектакле "Леди Макбет" Рижского русского театра им. М. Чехова Евгений играет Макбета.
Шок от тональности, с которой Дональд Трамп говорит о начале переговоров с Путиным по Украине, подкрепляют алармистские новости о расходах Москвы на армию, которые превышают суммарный военный бюджет всех стран ЕС. Однако посыпать голову пеплом рано, ближайшие выходные, когда пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, укажут будущее, считает политолог Дмитрий Стратиевский, пишет Rus.Postimees.
Первый телефонный разговор президентов России и США, главной темой которого стало окончание войны с Украиной, большинство обозревателей западной прессы сочли успехом Владимира Путина.
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