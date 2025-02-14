Главное за 14 февраля Удар по Чернобыльской АЭС, Мюнхенская конференция и санкции против прокурора МУС

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В ближайшие дни местами в Латвии пройдет сильный снег, в свою очередь в последние дни февраля возможна довольно весенняя погода, прогнозируют синоптики.

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За рубежом:

В ночь на пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон попал по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, дрон нес фугасную боевую часть и попал по изоляционному сооружению над четвертым энергоблоком, пишет "Медуза".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что действительно готов к переговорам с Россией, как только Киев добьется единой позиции с США и Европой о том, как положить конец войне.

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США в четверг ввели санкции против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в связи с расследованиями МУС против США и Израиля.

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Самолет ВВС США, на котором госсекретарь Марко Рубио и председатель комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш должны были отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, вынужден был вернуться в Вашингтон в четверг вечером из-за технических проблем, сообщает AP.

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