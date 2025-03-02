Главное за 2 марта Как VID борется с неуплатой налогов, обман клиентов и обнадеживающий прогноз погоды

Температура воздуха в Латвии в конце следующей недели может превысить +10 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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За рубежом:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Владимир Путин не будет остановлен, Россия непременно продолжит экспансию в Молдову, а затем, возможно, и в Румынию. Об этом сообщают международные СМИ.

Великобритания и Франция совместно с Украиной будут работать над планом завершения боевых действий с Россией, который затем будет представлен США. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Читайте также За рубежом Великобритания и Франция совместно с Украиной разработают план завершения войны

Страны Балтии через дипломатические каналы донесли до Великобритании свою позицию о том, что их неучастие в саммите европейских лидеров в Лондоне является ошибкой. Об этом свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Вчера президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире. Встреча превратилась в безобразную ссору. Президент Зеленский спешно покинул Белый дом и улетел домой. Rus.Postimees изучил реакции украинских лидеров мнений на очевидно не самое оптимальное прекращение переговоров.