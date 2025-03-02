В последний выходной день произошло много важных событий - стало известно, как как VID выявляет неуплату налогов, как в Латвии обманывают клиентов, а синоптики сделали обнадеживающий прогноз погоды. Об этих и других новостях воскресенья, 2 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 2 марта ⟩ Как VID борется с неуплатой налогов, обман клиентов и обнадеживающий прогноз погоды
Новости Латвии:
Глава Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке рассказала программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, как ведомство собирается бороться с неуплатой налогов. Об этом сообщает портал LSM+.
Криминальное дело против предпринимателя, обвиняемого в неуплате налогов, что привело к ущербу для государства в размере 56 326 евро, будет рассмотрено Рижским городским судом. Первое заседание назначено на 23 сентября в 10:00, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию суда.
Периодически приходится слышать о случаях, когда какое-нибудь предприятие вроде бы случайно, так, по невнимательности, но абсолютно ни в коем случае не осознанно немного обманывает своих клиентов. Какой-нибудь евро туда или сюда - вроде бы мелочь, но вместе, наверное, собирается в красивые цифры.
1 марта вступили в силу поправки к Закону об обороте товаров стратегического назначения. Теперь в Латвии торговцы оружием будут обязаны регистрировать покупателей, приобретающих, например, прицелы и глушители. Ранее такой учет не велся, и теперь это позволит лучше отслеживать оборот оружия. Однако в настоящее время нет никаких ограничений или запретов на ввоз в Латвию из России патронов, ружей, мин, гранат и даже гранатометов, предназначенных для военных игр. Программа Nekā personīga выяснила, что еще год назад ввоз таких товаров из России оценивался в несколько десятков тонн.
Температура воздуха в Латвии в конце следующей недели может превысить +10 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Владимир Путин не будет остановлен, Россия непременно продолжит экспансию в Молдову, а затем, возможно, и в Румынию. Об этом сообщают международные СМИ.
Великобритания и Франция совместно с Украиной будут работать над планом завершения боевых действий с Россией, который затем будет представлен США. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Страны Балтии через дипломатические каналы донесли до Великобритании свою позицию о том, что их неучастие в саммите европейских лидеров в Лондоне является ошибкой. Об этом свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Вчера президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире. Встреча превратилась в безобразную ссору. Президент Зеленский спешно покинул Белый дом и улетел домой. Rus.Postimees изучил реакции украинских лидеров мнений на очевидно не самое оптимальное прекращение переговоров.
Утром после, пожалуй, самой напряженной ночи в истории украинско-американских отношений (и самой горячей публичной сцены в истории Овального кабинета) – самое время перевести дыхание и задуматься не столько о том, что именно произошло на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского (это мы как раз прекрасно видели), а почему случилось то, что случилось, и как будет развиваться ситуация дальше.
Интересное чтиво:
Накануне вручения премии "Оскар" в Латвии состоялась премьера авторского хита "Бруталист" - трех с половиной часовой драмы о венгерском архитекторе в Америке второй половины ХХ века. Фильм завоевал уже целый ворох наград и претендует аж на 10 статуэток Американской киноакадемии, включая приз за лучший фильм. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему это тяжеловесное кино больше разочаровывает, чем восхищает.
Антон Иоков когда-то был хорошо знаком зрителям как участник команды Бориса Белозерова в "Что? Где? Когда?". Но в 2021 году его уже было невозможно увидеть в эфирах программы.
В начале недели стало известно, что тренер Илмар Брицис избил биатлониста Андрея Расторгуева. Однако, как сообщает Латвийское телевидение (LTV), спортсмены уже ранее сообщали о неподобающем поведении тренера, но эти сигналы не привели к действиям.
Эдвард Мордейк - известный и как Эдвард Мордрейк - живший в XIX веке англичанин, родившийся с еще одним лицом на затылке, которое могло шептать, смеяться и плакать. По ночам это лицо шептало Мордейку вещи, "которые можно бы было говорить только в аду", поэтому свою мучительную жизнь Мордейк закончил самоубийством. По крайней мере так гласит легенда...
В воскресенье в Старой Риге прошли традиционные народные гулянья "Метени в Старой Риге", организованные Центром культуры и народного искусства "Ритумс" при поддержке самоуправления и Латвийского общества фольклора.
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