Субботний день оказался полон новостями: в основном, обсуждаются условия и последствия возможного временного перемирия Украины и России; а в Латвии изучается вопрос введение платы за въезд в центр Риги. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке новостей RUS TVNET.
Главное за 15 марта ⟩ Платный въезд в центр Риги, в ожидании перемирия и борьба с пропагандой
Новости Латвии:
Введение платы за въезд в центр Риги - один из ключевых инструментов регулирования движения, который должен быть реализован в ближайшие годы. По мнению урбанистов, вопрос уже не в том, нужна ли такая мера, а когда именно ее следует внедрить.
Даугавгривская крепость останется в собственности государства, ее будут поддерживать, изучать и развивать. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Латвии Лита Кокале.
В пятницу, 15 марта, в Рижский порт с официальным визитом прибыла 1-я постоянная военно-морская группа НАТО, чтобы укрепить региональную безопасность и взаимодействие союзников в Балтийском море. Об этом агентству LETA сообщила специалист по связям с общественностью ВМС Латвии Юстине Тилика.
В одном из домов на улице Аптекас в районе Саркандаугава произошел пожар в подвале, который вызвал сильное задымление во всем здании. Как сообщает передача Degpunktā, жильцы открыли окна в коридорах, чтобы проветрить помещения, так как дым начал проникать в жилую часть трехэтажного дома.
С 15 марта на маршрутах общественного транспорта Rīgas satiksme станет больше остановок "по требованию". Изменения коснутся 10 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов, сообщили в компании агентству LETA.
За рубежом:
В понедельник, 17 марта, может появиться новая информация о возможном прекращении огня в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ситуация остается сложной, но переговоры с Украиной и Россией продвигаются успешно, сообщает агентство UNIAN.
Если боевые действия в Украине внезапно прекратятся, Россия, вероятно, захочет задействовать свою закаленную в реальных сражениях армию в другом регионе. Об этом в интервью программе Rīta panorāma на Латвийском телевидении заявил директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня Марис Анджанс.
Соглашение о 30-дневном прекращении огня, предложенное США во вторник и принятое Украиной, является частью плана, цель которого, по словам госсекретаря Марко Рубио, - "положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был прочным и долгосрочным". Однако для Украины это обещание несет огромный риск. Последний раз, когда Киев подписал мирное соглашение с Москвой 10 лет назад, это привело лишь к нарастающему недоверию и, в конце концов, к полномасштабной войне, анализирует CNN.
В конце лета прошлого года украинские войска провели неожиданную военную операцию в Курской области России. Это стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные силы захватили часть российской территории. Последствия этой операции становятся известны только сейчас, пишет британское издание The Telegraph.
Россия нашла эффективную стратегию ослабления вооруженных сил Украины. Британские аналитики называют его "атакующим треугольником" - сочетанием пехоты, дронов и парящих бомб, пишут Business Insider и UNIAN.
Интересное чтиво:
Мировое информационное пространство стремительно меняется, и все чаще мы видим, как манипуляции и дезинформация переписывают реальность. Украину ложно обвиняют в развязывании войны, ее президента Владимира Зеленского называют диктатором, якобы удерживающим власть без выборов, а его поддержку среди населения сводят к 4%. Тем временем в США утверждают, что страна потратила 350 миллиардов долларов на помощь Украине, из которых половина таинственным образом исчезла. Влиятельные источники распространяют информацию о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) якобы направляет миллионы на организацию визитов знаменитостей в Украину. Другие нарративы звучат еще фантастичнее: плотно заселенную Газу обещают превратить в "Ривьеру Ближнего Востока", уставленную золотыми статуями Трампа. Это уже не риторика маргинальных политиков и не заголовки пропагандистских медиа, а новая картина мира, которую поддерживает администрация США.
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