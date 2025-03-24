Главное за 24 марта Опасная инфекция в Латвии, продают рижский "Вернисаж" и как попасть в бомбоубежище

За рубежом:

Для краткосрочного въезда в Великобританию со 2 апреля всем гражданам стран Европейского союза, в том числе Латвии, потребуется электронное разрешение на въезд (ETA), сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Читайте также Общество Гражданам Латвии для въезда в Великобританию с апреля потребуется электронное разрешение

В Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались. От этого раунда переговоров вряд ли стоит ждать каких-то прорывных заявлений: Владимир Зеленский говорит о "техническом" характере встречи, а Россия отправила в Саудовскую Аравию чиновников не самого высокого ранга.

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Украинский политолог Владимир Фесенко заявил Rus.Postimees, что критики Каи Каллас станут первыми жертвами большой войны, если она начнется.

Утром в субботу, 22 марта, на ограде российского посольства в Вильнюсе была замечена сделанная по-английски надпись с призывом к Красной армии "убираться домой".

Cпецпосланник Дональда Трампа считает, что сейчас - "совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны".

Интересное чтиво:

Жительница рижского микрорайона Дрейлини Ольга заметила, что в подвальном помещении ее дома оборудовали убежище. Однако, при попытке узнать, как можно попасть внутрь, выяснилось, что ключи от убежища жильцам не выдавали. Кто сможет открыть двери в критический момент и куда обращаться жителям? В вопросе разбирался TVNET+.