Рабочая неделя началась с новостей: в центре Риги продают легендарный "Вернисаж", а SPKC сообщает о новых случаях опасной кишечной инфекции. Пророссийская активистка получила реальный срок за оправдание военных преступлений, пока в Эр-Рияде США проводят раздельные переговоры с Россией и Украиной. В авторских материалах - о том, что жильцы из Дрейлини не могут попасть в оборудованное в их доме убежище, а также новые подробности о том, как вернуть больше денег при подаче налоговой декларации. Обо всем этом и многом другом читайте в подборке RUS TVNET - коротко о главном за понедельник, 24 марта.
Главное за 24 марта ⟩ Опасная инфекция в Латвии, продают рижский "Вернисаж" и как попасть в бомбоубежище
Новости Латвии:
В самом центре Риги, на улице Тербатас, выставлен на продажу развлекательный центр "Вернисаж" - его предлагают приобрести за 20 миллионов евро. Такая информация размещена на сайте агентства по недвижимости Latvia Sotheby’s International Realty.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что в Латвии зафиксированы новые случаи заражения опасной кишечной инфекцией, вызванной штаммами бактерии Escherichia coli, продуцирующими шигатоксин или веротоксин (STEC/VTEC). По этим случаям проводится эпидемиологическое расследование.
После отказа Верховного суда Латвии возбудить кассационное производство, вступил в законную силу приговор Видземского окружного суда, согласно которому пророссийская активистка Елена Крейле приговорена к одному году лишения свободы за публичное оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений.
Пациенты с заболеваниями сердца с каждым годом становятся все моложе. Смерть может настичь мужчин и в самом расцвете сил... Инга Претиче из Талси год назад внезапно потеряла своего спутника жизни и поделиться своей историей с ТВ-шоу.
Водитель получил опасные для жизни травмы, вылетев с дороги в овраг в окрестностях Ропажи, сообщает передача Degpunktā на канале TV3.
За рубежом:
Для краткосрочного въезда в Великобританию со 2 апреля всем гражданам стран Европейского союза, в том числе Латвии, потребуется электронное разрешение на въезд (ETA), сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
В Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались. От этого раунда переговоров вряд ли стоит ждать каких-то прорывных заявлений: Владимир Зеленский говорит о "техническом" характере встречи, а Россия отправила в Саудовскую Аравию чиновников не самого высокого ранга.
Украинский политолог Владимир Фесенко заявил Rus.Postimees, что критики Каи Каллас станут первыми жертвами большой войны, если она начнется.
Утром в субботу, 22 марта, на ограде российского посольства в Вильнюсе была замечена сделанная по-английски надпись с призывом к Красной армии "убираться домой".
Cпецпосланник Дональда Трампа считает, что сейчас - "совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны".
Интересное чтиво:
Жительница рижского микрорайона Дрейлини Ольга заметила, что в подвальном помещении ее дома оборудовали убежище. Однако, при попытке узнать, как можно попасть внутрь, выяснилось, что ключи от убежища жильцам не выдавали. Кто сможет открыть двери в критический момент и куда обращаться жителям? В вопросе разбирался TVNET+.
Латвийцы продолжают подавать декларации о доходах, и в интересах каждого - вернуть как можно больше переплаченных средств. TVNET+ обратился в СГД, чтобы узнать, возможно ли вернуть часть денег, потраченных на благотворительность - будь то пожертвования церкви или вещевые подарки приюту для животных и т.д. Оказалось, есть важные детали и пожертвования одной организации "списать" можно, а другой такого же профиля - нельзя. Почему так?
Украинская теннисистка Юлия Вакуленко, поднявшаяся на 32-е место в мировом рейтинге WTA в 2007 году, открыто рассказала о том, как в подростковом возрасте она подвергалась домогательствам и сексуальной эксплуатации со стороны тренера, который был значительно старше ее.
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Проснуться после свидания в ванне со льдом и обнаружить, что на боку шрам, а почка исчезла - популярный анекдот жанра ужасов. Однако торговля органами - это реальность, хотя в большинстве случаев нелегальным донорам платят. Десять тысяч долларов, заплаченные торговцами органами, - это целое состояние в бедной азиатской или африканской стране, а сто и более тысяч, заплаченные покупателями за спасение своей жизни, обеспечивают кровавым бизнесменам баснословные прибыли.
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