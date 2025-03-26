Главное за 26 марта Рига ограничила азартные игры, выигрыш миллиона евро в лотерею и гибель солдат США в Литве

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Яна собиралась в путешествие в Великобританию и, исследуя интернет в поисках недавно введенного обязательного электронного разрешения на въезд (ETA), наткнулась на сайт, который внешне выглядел вполне официально. Яна тщательно ввела все свои данные, и когда система запросила оплату в размере 99 фунтов стерлингов, не зная, что реальная стоимость ETA - всего 10 фунтов, она заплатила всю сумму.

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Каждую весну и осень жители Европы переводят стрелки часов - традиция, тянущаяся с конца XIX века. В этом году все снова по плану: в последнее воскресенье марта - на час вперед, в октябре - обратно. Но зачем это делается сейчас, когда изначальный смысл утерян? Объясняет Константин Ранкс, автор научного блога на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

По оценкам аналитиков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), команда "Бостон Селтикс" в следующем сезоне может столкнуться с огромным штрафом, из-за которого расходы клуба на зарплатный бюджет для игроков составят до 500 миллионов долларов. Это произойдет, если не будет проведена перестройка состава. Значит ли это, что Кристап Порзиньгис по окончании этого сезона будет обменян и отправится в другую команду?

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"Он - феноменальный мелодист", - сказала всемирно известная латвийская оперная певица Элина Гаранча о Раймонде Паулсе в интервью TVNET+.

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