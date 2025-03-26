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Главное за 26 марта Рига ограничила азартные игры, выигрыш миллиона евро в лотерею и гибель солдат США в Литве

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Южный мост через Даугаву
Южный мост через Даугаву Фото: Edijs Pālens/LETA

Рижская дума установила масштабные ограничения на азартные игры в столице, житель Видземе выиграл в моментальную лотерею миллион евро, а в Литве во время военных учений погибли четверо американских солдат. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за среду, 26 марта.

Новости Латвии:

Состояние здоровья шести детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS).

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В моментальную лотерею Miljons уже в третий раз выигран миллион евро. На этот раз удача улыбнулась жителю Видземе, который приобрел счастливый билет на автозаправочной станции, сообщили TVNET представители Latvijas Loto.

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Служба государственной безопасности Латвии (VDD) ответила на вопросы Rus.Postimees об эстонском фотографе Маттиасе Рикка, который уже месяц остается под стражей в Риге в рамках уголовного дела о шпионаже в пользу РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Лидер партии "Даугавпилс - моя крепость" Ольга Петкевич в соцсетях показывает демонтаж столбов электролиний в Даугавпилсе и связывает это с отключением от сети БРЭЛЛ. Она иронизирует над "святой целью" разорвать связи с агрессором "даже через электролинии" и высказывается, что деньги и человеческие ресурсы можно было потратить на более важные цели. Однако сказанное Петкевич вводит в заблуждение. Работы по модернизации электросети в Даугавпилсе не связаны с отключением от БРЭЛЛ.

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Рижская дума в среду приняла новые обязательные правила, устанавливающие очень широкие ограничения на азартные игры на территории столицы.

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За рубежом:

Четверо зарубежных военных, пропавшие во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.

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В Саудовской Аравии прошли переговоры Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона. Стороны не спешат делиться подробностями, ограничиваясь общими словами. Специалист по путинским спецслужбам Сергей Канев рассказал Rus.Postimees, кем является переговорщик от Москвы - глава Пятой службы ФСБ в 2009-2024 годах Сергей Беседа.

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В Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной, в результате подрыва на мине погибла военный корреспондент ("военкор") Первого канала Анна Прокофьева - об этом сообщил пресс-отдел телеканала.

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В России в ходе судебного процесса над украинскими военнопленными из полка "Азов" 12 обвиняемых были приговорены к реальному сроку заключения от 13 до 23 лет в колонии строгого режима. Еще 11 человек осуждены заочно. Об этом сообщают российские СМИ.

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Прокуратура Литвы, ведущая расследование авиакатастрофы, в которой разбился грузовой самолет немецкой логистической компании DHL, в среду заявила, что основной версией происшествия остается человеческая ошибка. Ведомство ходатайствует о предъявлении обвинений пилоту, гражданину Испании.

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Интересное чтиво:

26 марта исполняется 100 дней со дня смерти знаменитого латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. TVNET+ собрал самую важную информацию о произошедшем, ходе расследования, а также мнения самых близких людей.

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Яна собиралась в путешествие в Великобританию и, исследуя интернет в поисках недавно введенного обязательного электронного разрешения на въезд (ETA), наткнулась на сайт, который внешне выглядел вполне официально. Яна тщательно ввела все свои данные, и когда система запросила оплату в размере 99 фунтов стерлингов, не зная, что реальная стоимость ETA - всего 10 фунтов, она заплатила всю сумму.

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Каждую весну и осень жители Европы переводят стрелки часов - традиция, тянущаяся с конца XIX века. В этом году все снова по плану: в последнее воскресенье марта - на час вперед, в октябре - обратно. Но зачем это делается сейчас, когда изначальный смысл утерян? Объясняет Константин Ранкс, автор научного блога на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

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По оценкам аналитиков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), команда "Бостон Селтикс" в следующем сезоне может столкнуться с огромным штрафом, из-за которого расходы клуба на зарплатный бюджет для игроков составят до 500 миллионов долларов. Это произойдет, если не будет проведена перестройка состава. Значит ли это, что Кристап Порзиньгис по окончании этого сезона будет обменян и отправится в другую команду?

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"Он - феноменальный мелодист", - сказала всемирно известная латвийская оперная певица Элина Гаранча о Раймонде Паулсе в интервью TVNET+.

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