Медики: Пиво сокращает ущерб печени от алкоголя

Хмель, содержащийся в пиве, уменьшает ущерб, наносимый печени алкоголем. Благодаря хмелю в печени вырабатывается меньше токсинов и вредных жиров, чем при употреблении крепких алкогольных напитков, заявили ученые из Университета Фридриха Шиллера (Германия).

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Как передает The Daily Mail, исследователи доказали это в ходе опытов на мышах. Специалисты давали грызунам специально сваренное пиво без хмеля, пиво с высоким содержанием хмеля и чистый спирт.

Некоторые животные получали вместо алкоголя подслащенную воду. Исследователи следили за тем, как напитки влияли на печень, кровь и тонкий кишечник грызунов. Эффект оценивали через два и 12 часов после употребления напитков.

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Исследование показало, что у мышей, получавших пиво с хмелем, в печени накапливалось меньше жиров, способных нарушить процесс очищения крови от токсинов. Кроме того, уровень воспаления в печени у этих животных оказался ниже по сравнению с грызунами, получавшими другие алкогольные напитки.

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Примечательно, что у грызунов, пивших пиво с хмелем, был ниже уровень индуцируемых синтаз оксида азота – именно эти молекулы ответственны за головные боли во время похмелья.

Ранее сообщалось, что пиво крайне опасно для здоровья человека. Регулярное употребление этого напитка приводит к разложению внутренних органов, заявили ученые из Университета имени Томаша Гаррига Масарика (Чехия).