За три года на борьбу с АЧС истрачено более 13 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В течение трех лет с тех пор, как в Латвии появилась африканская чума свиней (АЧС), на меры по профилактике и борьбе с ней истрачено 13,318 млн евро, сообщает Министерство земледелия.

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По расчетам министерства, в 2014 году на борьбу с болезнью истрачено 7,095 млн евро, в 2015 году - 3 млн евро, в прошлом году - 3,2 млн евро.

Из этой суммы компенсации за ликвидацию примерно 14 тыс. свиней на зараженных фермах, а также компенсации за нарушения торговли составили 2,332 млн евро.

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Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) получила 6,7 млн евро на меры по дезинфекции, передвижную установку по сжиганию трупов животных, уничтожение зараженных продуктов на пунктах пограничного контроля, а научный институт «Bior» получил 1,986 млн евро на проведение исследований.

Службе государственных доходов за контроль над багажом частных лиц выплачено 911,5 тыс. евро, а Государственной полиции и Государственной пограничной охране за контрольные меры - 195,99 тыс. евро.

За три года самоуправления получили на борьбу с АЧС 101,82 тыс. евро, а на приобретение холодильных установок для хранения туш - 960 тыс. евро из пожертвования «Латвияс валстс межи».

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