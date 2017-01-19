Доходы латвийских семей выросли на 7,6%

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Имеющиеся в распоряжении латвийских домохозяйств доходы в 2015 году увеличились на 7,6% - до 417 евро на одного члена домохозяйства в месяц, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

Темп прироста доходов по сравнению с предыдущими годами немного замедлился: в 2014 году доходы домохозяйств выросли на 9,3%, в 2013 году - на 10,7%.

В 2015 году доходы домохозяйств в городах увеличились на 8% - до 448 евро в месяц, на селе - на 6,7% до 349 евро в месяц.

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Доходы на одного члена домохозяйства в разных регионах Латвии сильно отличаются. Самые большие они в Риге - 509 евро в месяц, что на 79% больше, чем в Латгале, где доходы составляют 284 евро в месяц на одного члена домохозяйства.

В 2015 году больше всего выросли доходы домохозяйств в Земгале - на 11,2% до 368 евро в месяц, а меньше всего - на 5% до 446 евро в месяц - в окрестностях Риги. В Латгале доходы домохозяйств выросли на 8,5% - до 284 евро, в Курземе - на 8,3% до 389 евро, в Риге - на 7,6% до 509 евро, в Видземе - на 6,5% до 343 евро в месяц.

Доходы домохозяйств от наемной работы на одного члена семьи в 2015 году увеличились на 8%: в 2014 году они составляли в среднем 272 евро, в 2015 году - 293 евро в месяц. Доходы от социальных трансфертов (пенсий, пособий и т. п.) на одного члена домохозяйства увеличились на 5,5% - с 96 евро в 2014 году до 101 евро в месяц в 2015.

Удельный вес социальных трансфертов в доходах домохозяйств снизился на 8,1 процентного пункта - с 32,4% в 2010 году до 24,3% в 2015 (в 2014 году - 24,8%). Удельный вес доходов от наемной работы вырос с 63,7% в 2010 году до 70,4% в 2015 году (в 2014 - 70,2%).

В ходе исследования ЦСУ в 2016 году было опрошено 6000 домохозяйств и 11,6 тыс. респондентов старше 16 лет.


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