Министр: CETA упростит латвийским предприятиям выход на рынок Канады

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA) позволит латвийским предприятиям легче и проще выходить на канадский рынок, заявил сегодня журналистам в Риге министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Он подчеркнул, что сегодня исторический день, поскольку Сейм, ратифицировав CETA, принял прогрессивное, историческое решение. CETA означает именно благосостояние и безопасность и является всеобъемлющим соглашением, отметил министр.

Латвия первой ратифицировала это соглашение, подчеркнул Шампань, отметив, что CETA создаст наилучшие условия для двухстороннего бизнеса, и от этого выиграют все стороны.

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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что со стороны латвийских предприятий уже есть очень серьезный интерес - они видят возможности сотрудничества в сфере информационных технологий, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а Канада может участвовать в проекте «Rail Balticа».

Также Ринкевич выразил Канаде благодарность за решение возглавить боевую группу многонационального батальона НАТО в Латвии.

Как сообщалось, Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон о ратификации Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между ЕС и Канадой (CETA).

Латвия стала первой страной-участницей ЕС, которая завершила национальные процедуры ратификации CETA.

Применение CETA предоставит ряд важных практических преимуществ для латвийских экспортеров и поставщиков услуг. Данным соглашением с Канадой будут отменены 99% тарифов на импорт, будет открыт рынок услуг Канады, и латвийские предприятия получат доступ к публичным закупкам Канады. Условия признания профессиональных квалификаций предоставят больше возможностей для наших поставщиков услуг в регулируемых профессиях, а признание документов об оценке соответствия устранит необходимость в повторной сертификации продуктов в Канаде, отмечает МИД.


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