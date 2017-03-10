Глава Минфина: люди должны поверить, что платить налоги – выгодно

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола
 

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Ieva Makare / LETA

При введении тех или иных налоговых инструментов немаловажна поддержка жителей Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, комментируя план новой налоговой реформы.

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«Борьба с теневой экономикой - это комбинация репрессивных мер с хорошим предложением. Есть еще и эмоциональная составляющая - надо, чтобы люди поверили, что от уплаты налогов действительно есть выгода.

Теневая экономика сократится только в случае, если люди будут платить налоги.

Тогда и государство сможет помогать людям. Например, если человеку понадобилась медицинская помощь, он сможет получить ее без длинных очередей, которые бывают порой и по несколько лет», - сказала министр.

Как уже сообщалось, Министерство финансов предлагает реформировать налоговую систему.

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Планируется, в частности, установить подоходный налог с населения в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов. Также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности.

Разработаны также рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения.

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