Расначс просит изменить расчет налога на недвижимость

Дзинтарс Расначс
 

Дзинтарс Расначс. Фото: Ieva Čīka/LETA

Министр юстиции Дзинтарс Расначс ожидает от Минфина отзывчивости в предложении уменьшить значение кадастровой стоимости в расчете налога на недвижимость (НН), сообщает агентство ЛЕТА.

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Расначс отметил, что Министерство юстиции планирует усовершенствовать методику расчета кадастровой стоимости. Также министерство выступает за то, чтобы заморозить до 2020 кадастровую стоимость недвижимости и с 2018 года установить, что рост налога не может превышать 10%.

При этом самоуправлениям при выборе налоговых скидок необходимо соблюдать принцип социальной ответственности - учитывать влияние налога на самые социально незащищенные группы населения.

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Как уже писал Русский TVNET, по данным на 1 июня самоуправления должны подготовить прогноз по налогу на недвижимость на будущий год. В связи с этим необходимо знать, какими будут изменения в установление кадастровой стоимости.

Сейчас нормативные акты предусматривают, что с 1 января она должна рассчитываться согласно рыночным ценам на 1 июля 2015 года - в размере 85%.

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