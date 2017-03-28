Обсуждая новую налоговую политику, мы самозабвенно рассуждаем об изменениях в размере зарплат и налоговых скидках предприятиям, которые вкладывают в развитие, забывая, что налоговая политика и доходы бюджета необходимо рассматривать совокупно с контролем платежей.

Контролирующие организации быстро находят ошибки на сумму в несколько евро в расчетах и отчетах, в то время как для контроля крупных предприятий руки коротки даже у международных организаций.

Благодаря развитию технологий и увеличению скорости обращения информации, изменилось поле международной деятельности предприятий – существует не только прекрасная возможность развивать свой бизнес за границей, но и ряд возможностей использовать несовершенство системы – ограниченный оборот информации между государствами, закрытость банков и коррупцию.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Ряд возможностей использовать несовершенство системы

Страны, конкурируя за получение ресурсов, склонны предоставлять предприятиям особо благоприятные налоговые режимы, но часто служат только «почтовыми ящиками» для «отмывания» огромного объема денежных средств. Например, Кипр неизменно остается в топе латвийских инвесторов. И это не потому, что киприоты, устав от жаркого солнца, хотят вложить средства в Северную Европу – Кипр - популярная офшорная зона, можно предположить, что это «отмытые» деньги наших же предпринимателей.

На свете существует много предприятий, удобно использующих международные «схемы оптимизации» налогов, например, Apple, IKEA, Starbucks. Таким образом, у менее развитых стран ежегодно отнимается примерно 100 миллиардов долларов, которые можно было бы использовать для повышения уровня образования, медицинского обслуживания и других услуг, что сократило бы причины международной миграции. Неравномерность распределения доходов в мире быстро растет, сегодня 62 самым богатым людям в мире принадлежит столько же, сколько принадлежит половине населения земли.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: У менее развитых стран ежегодно отнимается примерно 100 миллиардов долларов

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: 62 самым богатым людям в мире принадлежит столько же, сколько принадлежит половине населения земли

Латвия известна слабостью контролирующих организаций на весь мир, например, в случае, когда в латвийских банках теряется миллиард долларов из Молдовы. Наши исследователи открыли потенциальный центр отмывания денег на Украине.

Создание международных схем и благоприятные налоговые режимы для международных инвесторов, например, с Кипра, создают условия нечестной конкуренции с местными предприятиями. Более того, если для привлечения иностранных инвесторов создается инфраструктура из средств местных самоуправлений – а это налоги, уплаченные местными предприятиями. Как в случае с IKEA, например.

Фактически, эта ситуация означает, что те, кто платит, платит и за тех, кто не платит.

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