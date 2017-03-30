Омбудсмен: если люди не могут уплатить налог за жилье - это национализация

Если люди не способны заплатить налог за свое единственное жилье, то это - национализация и нарушение прав человека. С таким заявлением в передаче «900 секунд» телеканала LNT выступил омбудсмен Юрис Янсонс.

По его мнению, нужно как можно быстрее рассказать обществу, какими будут решения и как они повлияют на жизнь простых людей, уверен правозащитник.

Он также одобряет предложение отменить налог на недвижимость на единственное жилье.

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Как уже писал Русский TVNET, министр юстиции Дзинтарс Расначс ожидает от Министерства финансов отзывчивости в предложении уменьшить значение кадастровой стоимости в расчете налога на недвижимость.

По словам Расначса, Минюст продолжит настаивать на предложении до 2020 года заморозить кадастровую стоимость и с 2018 года установить, что рост налога на недвижимость не может превышать 10%. Также предусмотрено усовершенствовать методику расчета кадастровой стоимости.

Самоуправлениям при установлении налоговых скидок нужно соблюдать принцип социальной ответственности, то есть учитывать влияние налога на социально незащищенные группы населения.

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 13 тыс. подписей за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.

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