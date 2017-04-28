На улучшения в онкологии дополнительно выделят 12,2 млн евро

Zēns izkrāso zīmējumu Valsts prezidenta un viņa kundzes apmeklējuma laikā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas nodaļā. Ilustratīvs foto
 

Zēns izkrāso zīmējumu Valsts prezidenta un viņa kundzes apmeklējuma laikā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas nodaļā. Ilustratīvs foto. Фото: Evija Trifanova / LETA

Используя финансирование, доступное в рамках допущенного Еврокомиссией увеличения бюджетного дефицита, дополнительно 12,2 млн евро в этом году планируется направить на улучшение диагностики и лечения онкологических заболеваний, рассказала представитель Минздрава Эвита Буне.

Продолжая начатый в прошлом году пилотный проект по ускоренной диагностике 11 самых распространенных локализаций рака, с начала года установлен порядок обеспечения лечебным учреждением консультаций у врача-специалиста и дальнейших обследований, чтобы своевременно начать лечение. Открыты номера телефонов, по которым семейный врач или медсестра могут записать пациента на консультацию.

Благодаря дополнительному финансированию будет обеспечено дополнительно 22 тыс. диагностических обследований, дополнительно 11 тыс. консультаций у специалистов, 14,7 тыс. вторичных амбулаторных консультаций и дополнительно 4,5 тыс. пациентам будут обеспечены компенсируемые государством медикаменты.

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Также разработан план по улучшению обслуживания онкологических пациентов на 2017-2020 годы.

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