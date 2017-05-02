Долги Чакши превысили 124 тысячи евро

Долги министра здравоохранения Анды Чакши составили в прошлом году 124 157 евро, свидетельствует поданная ею декларация государственного должностного лица.

В прошлом году Чакша получала зарплату в трех учреждениях - 30 628 евро от Государственной канцелярии, 23 099 евро от Детской клинической университетской больницы и 6060 евро от Министерства здравоохранения. Министр также выдала ссуд на 52 646 евро.

Чакша получила пособие в размере 273 евро и другие поступления от Государственного агентства социального страхования в размере 8992 евро, а также 12 евро от Рижского университета Страдиньша. Чакша в «Nordea Bank» имеет накопления в размере 46 983 евро и получила 20 евро процетов.

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Министру принадлежат легковая автомашина «Subaru WRX», земля и дом в Сигулде, в совместном владении - земля в Риге. Наличные накопления Чакши составляют 5000 евро.