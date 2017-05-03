На здравоохранение планируется к 2020 году выделить 4% ВВП

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Правительство и его социальные партнеры сегодня договорились до 1 июня 2017 года разработать график обеспечения к 2020 году увеличения финансирования здравоохранения до 4% от внутреннего валового продукта (ВВП).

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Увеличение финансирования здравоохранения было одним из предметов спора на сегодняшнем заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НСТС). Латвийский союз свободных профсоюзов заявил, что не готов поддержать разработанные Министерством финансов основные положения налоговой политики, если не будет решен вопрос о модели долгосрочного финансирования здравоохранения.

В результате продолжавшихся более двух часов дискуссий НСТС решил поддержать разработанные Министерством финансов основные положения налоговой политики и к июню составить график увеличения финансирования здравоохранения до 4% от ВВП до 2020 года.

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Как сказал журналистам после заседания НСТР председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, НСТС пришел к компромиссу - социальные партнеры поддерживают налоговую реформу с условием, что до 1 июня сего года будет найден источник финансирования здравоохранения.

«Если это условие до 1 июня не будет выполнено, мы сочтем себя обманутыми. В таком случае профсоюз медиков не сможет согласиться с налоговой реформой»,

- сказал он.

Премьер-министр Марис Кучинскис сказал журналистам, что если в течение месяца решение об увеличении финансирования здравоохранения найдено не будет, то основные положения налоговой политики нельзя будет подать в Сейм.

На вопрос, облегчит ли сегодняшнее решение НСТС предстоящие сегодня в правительстве переговоры Кучинскиса с министрами от «Единства» о налоговой реформе, премьер ответил, что надеется сегодня на заседании правительства услышать от «Единства» аргументы и выявить вопросы, по которым требуются дискуссии.

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