Кучинскис: утверждение налоговой реформы нельзя откладывать на месяц

Утверждение налоговой реформы нельзя откладывать на месяц, сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Марис Кучинскис.

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«Если продлим срок принятия решения на месяц, на этом история и закончится», - сказал Кучинскис.

Он предложил министрам сегодня прийти к согласию по самым важным пунктам реформы, а отдельные моменты уточнить через месяц, 1 июня.

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По его словам, одно из предложений заключается в том, чтобы внести полную ясность в вопрос финансирования сферы здравоохранения, что является и одним из требований партии «Единство».

Премьер призвал министров поддержать основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы с условием, что Министерство финансов обновит основные направления после 1 июня, когда будет достигнуто соглашение по нерешенным вопросам.

«Тогда и завершим работу над основными направлениями», - сказал Кучинскис.

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