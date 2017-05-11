Сейм поддержал предложение заморозить кадастровую стоимость недвижимости

Сейм сегодня в первом чтении концептуально одобрил предложенный Министерством юстиции проект поправок к закону о государственном кадастре недвижимости, предусматривающий заморозить кадастровую стоимость еще на два года.

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Сейм удовлетворил просьбу правительства принять эти поправки в срочном порядке (в двух чтениях).

Разработанный Министерством юстиции законопроект гласит, что утвержденная 23 декабря 2014 года база кадастровой стоимости, которая действовала в 2016 и 2017 гг., будет применяться и в 2018-2019 гг. При этом предусмотрены исключения.

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Исключения возможны, чтобы скорректировать данные государственного кадастра недвижимости, в том числе информацию о цели использования объекта, а также установить корректирующий коэффициент на здания, впервые сданные в эксплуатацию после 2000 года.

Предусмотрено также, что в дальнейшем Кабинет министров будет пересматривать базу кадастровой стоимости раз в четыре, а не раз в два года.

Действующая в 2017 году база кадастровой стоимости будет применять для расчетов и в 2018-2019 гг., поэтому кадастровая стоимость и налог на недвижимость в основном не повысятся.

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