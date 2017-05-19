Арабы хотят латвийского мяса и молока

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Сегодня будут сертифицированы два латвийских мясоперерабатывающих предприятия, которые смогут экспортировать свою продукцию в арабские страны.

Латвия стала первой страной ЕС, которая подписала с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) договор о сотрудничестве в сертификации сельскохозяйственной и продовольственной продукции и оценке соответствия учреждения.

Цель договора - содействовать развитию торговли между обеими странами.

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Ожидается, что латвийские предприятия смогут пройти сертификацию для экспорта в ОАЭ в течение шести месяцев,

что сравнительно быстро, так как, например, для получение разрешения на экспорт в Китай может потребоваться до двух лет. ОАЭ заинтересованы в латвийских органических продуктах питания и косметике.

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