Из-за отсутствия спроса в Риге закрылся магазин крокодильего мяса

Недавно прекратил работу SIA Elk&Co gaļas nams, который в Риге на ул. Барона просуществовал менее года. Этот магазин специализировался в основном на дичи - медвежатине, мясе бобра, фазанов и даже крокодилов.

Член правления SIA Elk&Co gaļas nams Наталия Гирса рассказывает, что магазин прекратил работу из-за разногласий между собственниками.

Еще одна причина ликвидации - недостаточный спрос на столь специфическое мясо. «Постепенно люди в Латвии учатся есть дичь, на нее есть спрос, но она дороже, и не все могут себе это позволить.

Покупателей на мясо крокодила было настолько мало, что мы перестали его заказывать»,

- говорит Наталия.

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Также она допускает, что магазин был открыт «в неправильном месте» - возможно, в торговом центре покупателей было бы больше. Гирса не исключает, что когда-нибудь в будущем снова откроет магазин дичи, потому что ее муж и партнер по бизнесу Роман Гирса - страстный охотник.