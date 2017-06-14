Экономист: может быть, мы - балтийские тигры и можем стать балтийскими американцами!

Как Латвии догнать и обогнать Эстонию? Таким вопросом задался экономист Банка Латвии Гундарс Давидсонс, который рассказал о том, почему же Латвия отстает от Эстонии и что надо делать, чтобы уменьшить это отставание.

"Наши причины отставания от Эстонии как бы понятны – история, география, ошибочные решения и тд. - пишет Довидсонс. - Но что кажется немного удивительным - что

мы умудрились отстать почти или полностью во всех областях.

Неужели невозможен был такой сценарий, когда Латвия в целом отстает, но в каких-то отдельных сферах все же оказывается лучшей? Но нет, на самом деле ничего подобного нет.

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Навскидку могу вспомнить только одну область, в которой мы обошли эстонцев – скорость интернета. Но даже это достижение похоже на цветок, который расцвел в болоте, состоящей из неудачной политики интеграции, слабой защите авторских прав и практически нулевой жилищной политики. Судите сами: большая часть наших жителей живет в блочных домах времен СССР с хорошим подключением кабельного и российского телевидения.

Не буду особенно задерживаться на причинах этого отставания. Однако его корни, скорее всего, уходят глубоко в прошлое – другая история регионов, другая специализация в составе СССР, худшая география, более слабое образование, большая промывка мозгов во время Второй мировой войны и тд.

В свою очередь, прямой механизм того, как эти неуловимые факторы влияют на сегодняшние решения - это наш сравнительно коррумпированный старт 90-х годов, который дал толчок созданной тогда культуре права и госуправления с чрезмерным бюрократизмом и точным соблюдением букв закона.

Постепенно это меняется, и уже многие правительства, кажется, стараются менять эту культуру, однако это не происходит так быстро. Поэтому не стоит удивляться тому, что мы и дальше продолжаем отставать от Эстонии и других нацеленных на модернизацию стран.

Но из-за этого отставания не стоит так уж сильно переживать. В каком-то смысле эта ситуация дает определенные основания для оптимизма. Возможно, прав премьер-министр, который считает, что

в основе успеха эстонцев лежат высокие моральные и политические стандарты.

Есть еще один момент: слово «обогнали» все-таки не будет таким уж корректным. По сути, эстонцы никогда нас не обгоняли, потому что они всегда были впереди нас. Несмотря на то, что Рига всегда была космополитическим центром Балтии, эстонская территория десятилетиями была более развитой, чем теперешняя территория Латвии.

И в 1991 году мы, по правде говоря, не были с эстонцами на одной линии старта, как теперь кажется. Тогда сравнение с Эстонией тоже выглядело хуже чем сейчас. Если в 2015 году наш ВВП на одного жителя был 84% от уровня Эстонии, то 20 лет назад в 1995 году - только 73%.

Получается, что несмотря на лучшую географию, несмотря на их постоянное превосходство в образовании и их ориентацию на западные ценности через финское ТВ уже в советское время, несмотря на наш худший старт в 1991 году и даже большую коррупцию после обретения независимости, несмотря на все это, мы ведь догоняем Эстонию! И догоняем при этом страну, которая показала чудеса посткоммунического развития.

Так, может быть, мы - самые настоящие балтийские тигры?

Ведь получается, что мы, оставшиеся в Латвии, все-таки настолько энергичны, что несмотря на все препятствия, способны работать и двигаться вперед. Быть может, причина этому - это наша идентичность, которой мы можем гордиться?

Может быть, эстонцы это балтийские финны, но тогда мы могли бы быть балтийскими американцами, которые не слишком верят государству, однако достаточно энергичны, чтобы в достаточно вредной среде выживать и двигаться вперед?

А вообще, чему мы можем научиться у эстонцев? Я считаю, что нам нужно учиться у эстонцев.

Первое - до недавнего времени влияние некоторых политиков на рост экономики не было заметным, но вовсе не значит, что этого нет. Ясно, что наше общее в истории за последние 25 лет было связано со вступлением в ЕС, НАТО, однако в дальнейшем значимость этих процессов станет все меньше.

Второе и более важное - главным вызовом для нашего общества является не гонка за высокими показателями ВВП, а возможность доказать своим жителям, что жизнь в нашей стране сама по себе - супер! Что здесь можно создавать семьи и быть уверенным в своем будущем и будущем детей.

Ведь никого особо не волнует ВВП - каждый свое благополучие каждый хорошо знает по толщине своего кошелька. Нет такого какого-то особенного показателя или числа, которым можно гордиться на встрече состоятельных государств OECD. Однако те аргументы, которые могут использовать эстонцы, например, «у нас одна из самых лучших образовательных систем в Европе» - звучит достаточно убедительно. За возможность использовать эти аргументы и стоит побороться.

Быть может для «балтийских американцев» пришло время в своей жизненной суете вспомнить и не забывать высказывания двух последних американских президентов?

Как там было? «Мы можем!» и «Сделаем Латвию снова великой!».

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