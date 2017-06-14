Договорились. Ради здравоохранения повысят социальные взносы

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Ieva Makare / LETA

Партнеры по правящей коалиции сегодня пришли к соглашению о повышении социальных взносов, дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) продолжатся, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется, чтобы увеличить финансирование здравоохранения. Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников. Для неплательщиков налогов может быть установлен специальный платеж.

Что касается прогрессивности ПНН, то партнеры по коалиции еще ждут подсчетов от Министерства финансов, чтобы продолжить дискуссии.

Реклама

Как сообщалось, ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.

    Еще по этой теме
    На финансирование медицины пустят 1% от социальных взносов

    На финансирование медицины пустят 1% от социальных взносов

    Социальный налог могут повысить ради здравоохранения

    Социальный налог могут повысить ради здравоохранения

    «Единство» поддерживает повышение социальных взносов

    «Единство» поддерживает повышение социальных взносов


    Прочитай другие статьи по этим темам:

    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Дом
    Дом, Rāmava, 160000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 165000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 34000 EUR

    reklama.vesti.lv

    58-летняя Надежда Кадышева высказалась о пластических операциях Showbiz

    58-летняя Надежда Кадышева высказалась о пластических операциях

    Ученые выяснили, как одиночество влияет на человека Wo&Men

    Ученые выяснили, как одиночество влияет на человека

    СМИ: Принцесса Диана пыталась уйти из жизни во время беременност Wo&Men

    СМИ: Принцесса Диана пыталась уйти из жизни во время беременност

    Ученые назвали старейшую планету Солнечной системы Hi-Tech

    Ученые назвали старейшую планету Солнечной системы

    Фото: Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Варнавы Showbiz

    Фото: Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Варнавы

    Налоги

    Здравоохранение

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Дом
    Дом Salaspils pag.
    107 500 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    90 870 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    57 999 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    185 000 EUR
    Дом
    Дом Carnikava
    155 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    320 000 EUR
    Дом
    Дом Jūrmala
    270 000 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    IT PROFESIONĀLIS
    IT PROFESIONĀLIS
    VADĪTĀJS - LĪDERIS
    VADĪTĀJS - LĪDERIS
    SVEŠVALODU GURU
    SVEŠVALODU GURU
    TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
    TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     