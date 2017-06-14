Договорились. Ради здравоохранения повысят социальные взносы

Партнеры по правящей коалиции сегодня пришли к соглашению о повышении социальных взносов, дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) продолжатся, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется, чтобы увеличить финансирование здравоохранения. Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников. Для неплательщиков налогов может быть установлен специальный платеж.

Что касается прогрессивности ПНН, то партнеры по коалиции еще ждут подсчетов от Министерства финансов, чтобы продолжить дискуссии.

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Как сообщалось, ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.

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