Еврокомиссия может выделить на «Rail Balticа» треть запрашиваемой суммы

Европейская комиссия предложила выделить на проект строительства железнодорожной магистрали «Rail Balticа» вместо запрошенных в третьем туре ходатайств 313,3 млн евро меньшую сумму - 110,5 млн евро.

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В минувшую пятницу комиссия внесла предложение выделить 2,7 млрд евро на реализацию 152 важных транспортных проектов, чтобы таким образом поддержать конкурентоспособное, экологически чистое и единое транспортное сообщение в Европе. Из 313,3 млн евро для проекта «Rail Balticа» 98,4 млн евро должны были пойти Литве, почти 7 млн евро – Латвии, 5,2 млн - Эстонии.

«Основная логика была такой, что ходатайствующих много, проектов также много. Мы даже не рассчитывали на то, что «Rail Balticа» получит что-нибудь, мы и не знали, что появится третья возможность.

На самом деле это достаточно позитивное решение»,

- сказал BNS исполнительный директор предприятия «Rail Baltic Estonia» Индрек Орав.

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Большая часть средств, выделенных в соответствии с принятым в пятницу Еврокомиссии решением, то есть 1,8 млрд евро, будет направлена на развитие сети железных дорог в Европе. Все проекты в этой сфере были выбраны для финансирования на основании конкурса, объявленного 13 октября 2016 года. Всего было направлено 349 запросов на софинансирование на общую сумму 7,5 млрд евро.

Решение о финансировании еще должны одобрить страны-члены ЕС, представители которых примут участие в совещании Фонда сплочения 6 июля.

Еврокомиссия должна принять официальное решение к концу 2017 года. Затем департамент инновации и сетей Еврокомиссии составит договоры, которые будут подписаны с получателями дотаций в рамках индивидуальных проектов во второй половине 2017 года.

К сегодняшнему дню Эстония, Латвия и Литва, а также их совместное предприятие по реализации проекта «RB Rail» получили на строительство трассы «Rail Balticа» от Фонда сплочения две разных дотации. Суммарная стоимость проекта составляет 765 млн евро, из которых поддержка со стороны ЕС составит 85% от требуемой суммы, то есть 633 млн евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство скоростной международной железнодорожной магистрали от Таллина до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые - до 120 км/ч.

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