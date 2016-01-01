В Латвии опять выросли потребительские цены

В Латвии в этом году в сентябре по сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,3%, а в течение года по сравнению с сентябрем 2016 года инфляция составила 2,9%, сообщает Центральное статистическое управление.

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в сентябре на 2,7%.

Цены на товары в сентябре по сравнению с августом увеличились на 0,5%, цены на услуги уменьшились на 0,4%. По сравнению с сентябрем прошлого года цены на товары увеличились на 2,9%, на услуги - на 3%.

В сентябре по сравнению с августом подорожали одежда и обувь, связанные с транспортом товары и услуги. Уменьшились цены на продукты питания и безалкогольные напитки, цены в группе отдыха и культуры.

В течение месяца продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,4%. Дешевле стали овощи и фрукты, хлеб, сахар, шоколад.

Подорожали молочные продукты, сыр и творог, копченое и соленое мясо, мясо домашней птицы.

С началом продажи товаров нового сезона на 3,6% подорожала одежда и на 8,2% обувь.

Связанные с транспортом товары и услуги за месяц подорожали на 0,6%, что обусловлено ростом цен на горючее (+3,8%). Дешевле стали перевозки пассажиров по воздуху и по морю.

В группе отдыха и культуры цены уменьшились в среднем на 0,8%, в группе разных товаров и услуг - увеличились на 1,7%. Цены выросли на товары личной гигиены и ухода, на страхование автотранспорта.

В остальных потребительских группах цены за месяц выросли на крепкий алкоголь, а дешевле стали услуги по уборке жилья.

Наибольшее влияние на изменение уровня потребительских цен в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016-го оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на связанные с транспортом товары и услуги, на товары и услуги, связанные с жильем, и на здравоохранение.

На связанные с жильем товары и услуги цены выросли в течение года на 1,9%. Дороже стали тепловая энергия, природный газ, твердое топливо, вывоз отходов, содержание и ремонт жилья, дешевле стали материалы для содержания и ремонта жилья.

Средний уровень цен в здравоохранении за год вырос на 3,5%.

Подорожали фармацевтические продукты, зубоврачебные услуги, услуги врачей-специалистов.

На 3,2% подорожали за год товары и услуги, связанные с транспортом, что обусловлено ростом цен на горючее на +7,6%. Цены выросли на ремонт автомашин, на подержанные автомобили. Дешевле стали перевозки пассажиров по воздуху и морем.

В остальных потребительских группах существенно подорожали за год табачные изделия, телекоммуникационные услуги, услуги общественного питания и комплексные услуги отдыха. Дешевле стали средства для уборки жилья, обувь и крепкий алкоголь.