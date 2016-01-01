В Латвии растет производство пива

За восемь месяцев 2017 года в Латвии произведено 60,706 млн литров пива - на 9,78% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

За восемь месяцев в Латвию ввезено 73,774 млн литров пива - на 14,01% больше, чем годом ранее.

На потребление за этот период передано 113,752 млн литров пива, что на 4,66% больше, чем за восемь месяцев 2016 года.

Объем экспортированного из Латвии за восемь месяцев пива увеличился в 2,37 раза - с 7,014 млн литров пива в 2016 году до 16,634 млн литров в 2017 году.

В 2016 году в Латвии было произведено 73,95 млн литров пива, что на 13,66% меньше, чем в 2015 году.