Минфин устранит недочеты в применении налога солидарности

Приговор КС означает, что налог солидарности взимается законно и в соответствии с поставленной целью, подчеркнул он.

«У КС есть возражения только о том, что для разных групп плательщиков налога солидарности установлены разные налоговые ставки. Тут надо пояснить, что решение законодателя привлечь систему администрирования налога солидарности к администрированию обязательных взносов государственного соцстрахования следует считать разумным и оправданным», - пояснил Яроцкис.

Минфин тщательно рассмотрит приговор КС и до 1 января 2019 года подготовит предложения по устранению констатированных КС недочетов", - добавил он.

Как сообщалось, КС сегодня признал не соответствующей Конституции норму закона о налоге солидарности.

Суд признал, что статья 6-я закона, которая оговаривает налоговые ставки, не соответствует принципу равенства и нарушает 91-ю статью Конституции.

Статья признана не имеющей силы с 1 января 2019 года, чтобы у Сейма было время разработать альтернативное регулирование, не создавая проблем для государственного бюджета.

Оглашая приговор, КС заявил, что налог солидарности - это новый вид налоговых поступлений, который не может быть определен как взнос социального страхования.

Статья 6 закона о налоге солидарности предусматривает, что налоговая ставка соответствует ставке обязательных социальных взносов, которая установлена согласно статье 18 закона о социальном страховании.

Статья 18 закона о государственном социальном страховании предусматривает ставки обязательных и добровольных взносов. Обязательная ставка составляет 34,09%, в том числе 23,59% платит работодатель, а 10,50% работник. Также статья предусматривает, что ставку обязательных взносов и ее распределение по видам социального страхования устанавливает Кабинет министров.

КС признал тем не менее, что закон о налоге солидарности принят корректно, с учетом регламента Сейма, к разработке закона были привлечены эксперты и социальные партнеры, так что нет оснований считать, что закон был принят поспешно, как утверждали податели жалобы - несколько предприятий и предпринимателей.

Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.

Налог солидарности вступил в силу с января 2016 года. Налог применяется к части зарплаты работников, превышающей «потолок» обязательных взносов социального страхования.